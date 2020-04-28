Карантин поднимает цены на связь

Отмена зарубежных отпусков
«На фоне сегодняшних заработков операторов, когда выручка крупнейших из них составляет полтриллиона рублей, потери в 3% на приблизительно четырех крупных игроков на рынке — это не так много. На операторов в последние годы обрушилось несколько невзгод, в основном инициированных регуляторами, — это и потеря доходов от роуминга, и дополнительные затраты в связи с необходимостью длительного хранения данных. И от этого компании не получают никакой выгоды, а расходы несут. Это может, конечно, может ощущаться частью граждан, а, может теми, кто сидит на более дорогих тарифах», — говорит Делицын.
В «Мегафоне» заявили «Ъ FM», что сумма потерь от роуминговых доходов будет зависеть от того, когда россияне снова начнут путешествовать, а прогнозировать показатели в нынешней ситуации невозможно. По словам представителя «Вымпелкома», у компании нет задачи в перспективе менять цены. В МТС и «Теле2» от комментариев воздержались. Операторы, скорее всего, пойдут на повышение тарифов, однако могут сделать это не напрямую, считает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков: «Сейчас у людей стало меньше денег, и операторы почувствуют это уже, наверное, через несколько месяцев после карантина: компаний на рынке становится меньше, B2B и B2C сектора будут просаживаться.
Как правило, операторы меняют архивные тарифные планы. Они предлагают новые с большим объемом трафика, минут и услуг, но они выходят дороже, увеличиваются или становятся платными дополнительные опции.
Тем временем в Минкомсвязи заявили о том, что исходящие звонки для находящихся в роуминге россиян стали бесплатными. Речь идет о связи по горячей линии для помощи абонентам компаний «Билайн» и «Телe2», застрявшим за рубежом.