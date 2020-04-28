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01:33 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Карантин поднимает цены на связь

Сколько могут недополучить мобильные операторы.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:31 MSK, 28.04
Инфицировано87 147+6 198
Скончалось794+47
Выздоровело7 346+579
Инфицировано3 035 177+66 550
Скончалось210 611+4 209
Выздоровело891 804+27 682
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Источник: Reuters

Отмена зарубежных отпусков из-за коронавируса может привести к подорожанию мобильной связи. Доходы сотовых операторов от международного роуминга в наступающем весенне-летнем сезоне рискуют ощутимо упасть, считают опрошенные «Ъ FM» эксперты. По этой статье доходов с апреля по август компании могут недополучить до 16 млрд руб., считает аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын. Но, по его словам, тарифы могут вырасти от 10% до 15% не только по этой причине.

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«На фоне сегодняшних заработков операторов, когда выручка крупнейших из них составляет полтриллиона рублей, потери в 3% на приблизительно четырех крупных игроков на рынке — это не так много. На операторов в последние годы обрушилось несколько невзгод, в основном инициированных регуляторами, — это и потеря доходов от роуминга, и дополнительные затраты в связи с необходимостью длительного хранения данных. И от этого компании не получают никакой выгоды, а расходы несут. Это может, конечно, может ощущаться частью граждан, а, может теми, кто сидит на более дорогих тарифах», — говорит Делицын.

В «Мегафоне» заявили «Ъ FM», что сумма потерь от роуминговых доходов будет зависеть от того, когда россияне снова начнут путешествовать, а прогнозировать показатели в нынешней ситуации невозможно. По словам представителя «Вымпелкома», у компании нет задачи в перспективе менять цены. В МТС и «Теле2» от комментариев воздержались. Операторы, скорее всего, пойдут на повышение тарифов, однако могут сделать это не напрямую, считает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков: «Сейчас у людей стало меньше денег, и операторы почувствуют это уже, наверное, через несколько месяцев после карантина: компаний на рынке становится меньше, B2B и B2C сектора будут просаживаться.

Люди, у которых денег меньше, начнут переходить на более дешевые варианты.

Как правило, операторы меняют архивные тарифные планы. Они предлагают новые с большим объемом трафика, минут и услуг, но они выходят дороже, увеличиваются или становятся платными дополнительные опции.

Тем временем в Минкомсвязи заявили о том, что исходящие звонки для находящихся в роуминге россиян стали бесплатными. Речь идет о связи по горячей линии для помощи абонентам компаний «Билайн» и «Телe2», застрявшим за рубежом.

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