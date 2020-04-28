Нефтяников и бюджет в этом году ждут рекордные потери

Бюджет потеряет почти втрое больше — около $50 млрд — из-за сокращения нефтяных налогов. В базовом сценарии Argus исходит из средней цены в $27,7 за баррель Urals в 2020 году, но во втором квартале цены будут ниже, так что экспорт нефти в апреле может стать убыточным. Кроме того, возникает риск снижения нефтепереработки. При этом в Argus видят потенциал снижения цен на топливо на 1−3 руб. на литр.
Доходы российских нефтекомпаний 2020 году из-за падения цен на нефть и сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ могут упасть на $18−20 млрд, следует из расчетов консалтингового подразделения ценового агентства Argus (есть у «Ъ»). Это на 37−41% меньше, чем в сценарии с ценой Urals в $57 за баррель, исходя из которого рассчитывался бюджет РФ на этот год. Аналитики делали расчет без учета добычи газового конденсата и нефти на проектах по соглашениям о разделе продукции.
В базовом сценарии в Argus ожидают среднюю цену Urals в этом году в $27,7 за баррель. Падение цен связано с профицитом нефти на рынке из-за коронавируса. Чтобы стабилизировать рынок, Россия в апреле вновь вошла в сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. По оценке Argus, России пришлось взять наибольшие обязательства по сокращению добычи нефти — 26% от всего объема сокращений, на 8 п. п. больше предыдущих обязательств. В итоге добыча в 2020 году может сократиться на 50 млн тонн, или 9% к уровню 2019 года, до 511 млн тонн.
Прогнозируемое падение добычи из-за сделки ОПЕК+ и снижение цен на нефть обвалит и бюджетные поступления.
Предполагалось, что нефтяная отрасль (при цене на нефть в $57 за баррель) принесет в бюджет $89,2 млрд, в основном по налогу на добычу полезных ископаемых ($78,5 млрд). Теперь в базовом сценарии Argus суммарные сборы снизятся более чем вдвое — до $39 млрд.
На фоне трехкратного падения основных налогов — НДПИ и экспортной пошлины — бюджет компенсирует часть потерь за счет масштабных сборов по демпферу ($9,6 млрд), подсчитали аналитики Argus.
Согласно базовому прогнозу, самые низкие цены в этом году будут во втором квартале — соответственно в среднем $19,18 и $19 за баррель Brent в апреле-июне. В апреле экспорт российской нефти Urals станет убыточным — чистый доход от экспорта без учета операционных затрат составит минус $3 за баррель, считают в Argus. Однако в дальнейшем экономика экспорта вернется в положительную область.
Помимо ухудшения рентабельности в добыче от кризиса могут пострадать и российские НПЗ.
При базовом сценарии переработка может упасть на 10−15%, а компании станут сокращать программы модернизации заводов.
При сохранении низких цен на нефть до конца года с мая маржа переработки резко снизится, а летом может стать отрицательной (минус $3−6 за тонну), считают аналитики, это может привести к остановке отдельных НПЗ. Основным фактором ухудшения экономики переработки станет снижение величины таможенной субсидии и обратного акциза на нефть, формирующихся за счет разницы в пошлинах на нефть и нефтепродукты, а также рекордные выплаты по демпферу, отметили в Argus. Так, только за апрель нефтяники могут выплатить в бюджет 80 млрд руб. по демпферу.
В то же время маржа в розничном бизнесе по-прежнему может остаться высокой, несмотря на сокращение пролива на фоне карантинных мер. По мнению аналитиков Argus, возможно даже снижение цен на топливо, если АЗС сократят маржу для увеличения объемов реализации. Потенциал снижения цен составляет порядка 1,2 руб./л, что обеспечит чистую маржу на повышенном уровне 2019 года — 9%.
Если АЗС пойдут на снижение своей чистой маржи до 5%, то снижение цен может превысить 3 руб./л.
Глава ИГ «Петромаркет» Иван Хомутов пока не ожидает остановки НПЗ: «Худшее, что может произойти, — некоторое снижение переработки сырья на НПЗ, в мае в целом по стране оно составит скромные 5%». Он отмечает, что в целом переработка прибыльна за счет высоких крек-спредов на мазут и дизтопливо. Что касается бензина, то, хотя его продажа в оптовом звене убыточна, доходы от его реализации в мелком опте и рознице перекрывают эти потери, что стимулирует компании не снижать загрузку НПЗ.
Дмитрий Козлов