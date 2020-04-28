07:35 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Регистрация устройств по заводскому номеру может стать обязательной в 2021 году
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI) в середине 2021 года.
По новой версии законопроекта, которая проходит согласование в администрации президента, платной процедура будет только для новых устройств, требование распространится в том числе на граждан, ввозящих смартфоны
Платная регистрация всех мобильных устройств, работающих в сетях сотовых операторов, по международному идентификатору мобильного оборудования IMEI может начаться с России с 1 июля 2021 года, следует из доработанного законопроекта группы членов Совета федерации (есть у «Ъ»). По словам трех собеседников «Ъ» на рынке связи, проект проходит финальное согласование в администрации президента, после чего может быть внесен в Госдуму. Документ обсуждается с января 2019 года, предполагается, что регистрировать смартфоны по IMEI обяжут их импортеров, то есть, в том числе, и граждан, купивших устройство за границей самостоятельно.
Новая версия предполагает, что порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство, хотя в первой версии устанавливалось ограничение не более 100 руб.
Кроме того, под действие регулирования не попадут смартфоны и другие устройства с
Закрепить понятие IMEI в законодательстве предлагает и Минкомсвязь в законопроекте о дистанционной продаже
Предполагается, что вести базу данных IMEI будет подведомственный Россвязи Центральный
«МегаФон» пока затрудняется оценить возможные затраты, поскольку нет точного понимания механизма реализации системы. МТС в целом положительно оценивает законопроект, но отмечает, что пока провести полноценный «пилот» и оценить затраты затруднительно. В «Вымпелкоме» отказались от комментариев.
Производители и продавцы устройств в целом не против инициативы, но она эффективна в тех странах, где сделали упор на борьбу с кражей смартфонов, говорит представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и других производителей) Антон Гуськов. Поскольку мера направлена на поддержание правопорядка, вводить за нее плату нельзя, настаивает он: правопорядок уже оплачивается из налогов. В противном случае, по мнению господина Гуськова, введение нового платежа нужно закреплять в Налоговом кодексе.
Юлия Тишина