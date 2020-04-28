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07:35 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Регистрация устройств по заводскому номеру может стать обязательной в 2021 году

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI) в середине 2021 года.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По новой версии законопроекта, которая проходит согласование в администрации президента, платной процедура будет только для новых устройств, требование распространится в том числе на граждан, ввозящих смартфоны из-за границы самостоятельно. Это должно помочь бороться с кражами и ограничить в интересах официальных дистрибуторов непрямые поставки смартфонов.

Платная регистрация всех мобильных устройств, работающих в сетях сотовых операторов, по международному идентификатору мобильного оборудования IMEI может начаться с России с 1 июля 2021 года, следует из доработанного законопроекта группы членов Совета федерации (есть у «Ъ»). По словам трех собеседников «Ъ» на рынке связи, проект проходит финальное согласование в администрации президента, после чего может быть внесен в Госдуму. Документ обсуждается с января 2019 года, предполагается, что регистрировать смартфоны по IMEI обяжут их импортеров, то есть, в том числе, и граждан, купивших устройство за границей самостоятельно.

Новая версия предполагает, что порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство, хотя в первой версии устанавливалось ограничение не более 100 руб.

Однако ряд требований смягчены: устройства, которые будут использоваться в России на момент вступления законопроекта в силу, можно зарегистрировать бесплатно.
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Кроме того, под действие регулирования не попадут смартфоны и другие устройства с сим-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд. Оборудование, которое не пройдет регистрацию или будет иметь совпадающий с другим номером IMEI, может быть заблокировано мобильным оператором. С 1 января 2024 года они смогут начать блокировать также потерянные или украденные устройства.

Закрепить понятие IMEI в законодательстве предлагает и Минкомсвязь в законопроекте о дистанционной продаже сим-карт, сообщал «Ъ» 23 апреля. Министерство хочет наделить абонентов правом вносить номер при регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации. Это позволит в случае потери или кражи телефона подтвердить факт владения им и заблокировать связь на устройстве, пояснила «Ъ» замглавы Минкомсвязи Людмила Бокова, которая в прошлом году, будучи сенатором, выступила и инициатором проекта Совета федерации об IMEI.

Предполагается, что вести базу данных IMEI будет подведомственный Россвязи Центральный научно-исследовательский институт системы связи и управления (ЦНИИС). Тестировать обмен данными с ЦНИИС «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 начали еще в ноябре 2019 года, сообщал TACC. В целом инициатива будет способствовать «обелению» рынка смартфонов, считают в Tele2.

Оператор признал результаты тестирования успешными, но отметил, что реализация инициативы потребует затрат на закупку оборудования и лицензий на софт.

«МегаФон» пока затрудняется оценить возможные затраты, поскольку нет точного понимания механизма реализации системы. МТС в целом положительно оценивает законопроект, но отмечает, что пока провести полноценный «пилот» и оценить затраты затруднительно. В «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

Производители и продавцы устройств в целом не против инициативы, но она эффективна в тех странах, где сделали упор на борьбу с кражей смартфонов, говорит представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и других производителей) Антон Гуськов. Поскольку мера направлена на поддержание правопорядка, вводить за нее плату нельзя, настаивает он: правопорядок уже оплачивается из налогов. В противном случае, по мнению господина Гуськова, введение нового платежа нужно закреплять в Налоговом кодексе.

Юлия Тишина

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