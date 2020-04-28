09:30 (мск), источник: ТАСС
Эксперты назвали отрасли, где ожидается рост зарплат после окончания самоизоляции
По мнению опрошенных ТАСС специалистов, заработная плата может вырасти в сфере логистики и IT.
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Зарплаты в сфере информационных технологий и логистики растут и продолжат расти и после завершения пандемии коронавируса. При этом в некоторых отраслях, среди которых сфера услуг, может произойти снижение заработных плат, считают опрошенные ТАСС
«Растут зарплаты традиционно у IT, потому что оно не привязано чисто к российскому рынку, а привязано к международному, специалисты могут работать на удаленке», — сказала Алена Владимирская,
С ней согласен управляющий директор кадровой компании UNITY Феликс Кугел. «Можно прогнозировать рост зарплат в
Работодатели
по-прежнемузаинтересованы в разработке сайтов, запуске мобильных приложений. После карантина многие компании оставят часть штата работать из дома, чтобы сократить расходы на аренду и обслуживание помещений.
Не исключено, что хакеры могут воспользоваться ситуацией, чтобы найти брешь в системе безопасности компаний. В связи с этим может вырасти спрос на специалистов по кибербезопасности", — пояснил он ТАСС.
«Ретейлерам важно наладить разные цепочки поставок: от склада до постамата, от магазина до покупателя и т.д., рестораны будут открывать собственные службы доставки. Спрос и, соответственно, зарплаты будут постепенно расти у специалистов на всех уровнях — от складских работников, которые занимаются сборкой заказов, до управленцев, координирующих процессы», — сказал собеседник агентства.
У курьеров, продолжил он, за время пандемии зарплаты выросли на 20%. По мнению Кугела, после пандемии эта профессия также сохранит востребованность.
В других отраслях индексация зарплат маловероятна, добавил управляющий директор кадровой компании UNITY. По его словам, компании, пострадавшие
Снижение доходов могут ощутить специалисты, заработок которых делился на фиксированную и переменную (бонусную) часть. В сфере услуг размер бонуса зависит от того, как хорошо сотрудник отвечает на запросы клиента. Это касается официантов, консультантов магазинов: трафик в ресторанах и ТЦ может снизиться после пандемии, и это скажется на их доходах.
«Так как
С тем, что рынок труда будет зависеть по большей части от работодателя, согласна Наталья Щербакова, директор по продажам и маркетингу кадрового холдинга ANCOR. При этом, по ее словам, роста зарплат не стоит ожидать даже в сферах логистики и IT — если он и будет, то точечно.
«Безусловно, рынок труда напрямую зависит от общей экономической ситуации в стране. А экономика на спаде, и пока сложно сказать, как долго это продлится. Поэтому, несмотря на то, что есть отрасли, в которых сейчас наблюдается рост количества открытых вакансий, например здравоохранение, электронная коммерция, логистика и IT, ждать увеличения зарплат не стоит даже в этих отраслях, скорее это будут точечные решения в отношении конкретных специалистов. Конечно, в ближайшем будущем на трудовом рынке будет править работодатель, он будет диктовать условия и, разумеется, экономить, но продлится это недолго», — сказала она ТАСС.