Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Проклятие чёрного золотаНасколько сильно Россия зависела от нефти при Николае II, Сталине, Хрущёве, Брежневе и Путине?
Фоторепортажи
12Стрельба в канадской провинции Новая Шотландия
26«Лучше меньше, да лучше»
09:30 (мск), источник: ТАСС

Эксперты назвали отрасли, где ожидается рост зарплат после окончания самоизоляции

По мнению опрошенных ТАСС специалистов, заработная плата может вырасти в сфере логистики и IT.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:31 MSK, 28.04
Инфицировано87 147+6 198
Скончалось794+47
Выздоровело7 346+579
Инфицировано3 041 777+69 946
Скончалось211 170+4 617
Выздоровело894 337+25 857
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Зарплаты в сфере информационных технологий и логистики растут и продолжат расти и после завершения пандемии коронавируса. При этом в некоторых отраслях, среди которых сфера услуг, может произойти снижение заработных плат, считают опрошенные ТАСС HR-специалисты.

«Растут зарплаты традиционно у IT, потому что оно не привязано чисто к российскому рынку, а привязано к международному, специалисты могут работать на удаленке», — сказала Алена Владимирская, HR-специалист, основательница «Лаборатории карьеры Алены Владимирской».

С ней согласен управляющий директор кадровой компании UNITY Феликс Кугел. «Можно прогнозировать рост зарплат в IT-секторе — эта тенденция продолжается уже несколько лет, она связана с дефицитом специалистов на рынке.

Работодатели по-прежнему заинтересованы в разработке сайтов, запуске мобильных приложений. После карантина многие компании оставят часть штата работать из дома, чтобы сократить расходы на аренду и обслуживание помещений.

Не исключено, что хакеры могут воспользоваться ситуацией, чтобы найти брешь в системе безопасности компаний. В связи с этим может вырасти спрос на специалистов по кибербезопасности", — пояснил он ТАСС.

Также, добавил он, зарплаты продолжат расти в сфере логистики. В период пандемии количество онлайн-заказов значительно выросло. Как считает Кугел, после выхода из самоизоляции люди не захотят менять сложившиеся привычки.
Новость
Дети, скука, лишний вес. Россияне пожаловались на сложности удалённой работы

«Ретейлерам важно наладить разные цепочки поставок: от склада до постамата, от магазина до покупателя и т.д., рестораны будут открывать собственные службы доставки. Спрос и, соответственно, зарплаты будут постепенно расти у специалистов на всех уровнях — от складских работников, которые занимаются сборкой заказов, до управленцев, координирующих процессы», — сказал собеседник агентства.

У курьеров, продолжил он, за время пандемии зарплаты выросли на 20%. По мнению Кугела, после пандемии эта профессия также сохранит востребованность.

Что ждет другие сферы

В других отраслях индексация зарплат маловероятна, добавил управляющий директор кадровой компании UNITY. По его словам, компании, пострадавшие из-за простоя, могут сокращать компенсационные пакеты, на время отказываться от премирования сотрудников.

Снижение доходов могут ощутить специалисты, заработок которых делился на фиксированную и переменную (бонусную) часть. В сфере услуг размер бонуса зависит от того, как хорошо сотрудник отвечает на запросы клиента. Это касается официантов, консультантов магазинов: трафик в ресторанах и ТЦ может снизиться после пандемии, и это скажется на их доходах.
Феликс Кугел
Директор кадровой компании UNITY

«Так как из-за кризиса на рынок выходят квалифицированные специалисты, кандидатский пул расширяется. Рынок труда становится рынком работодателя. Можно предположить, что соискатели будут готовы снижать зарплатные ожидания, чтобы быстрее найти работу, — добавил он.

Новость
Рабочий день могут сократить до трех часов к 2040 году

С тем, что рынок труда будет зависеть по большей части от работодателя, согласна Наталья Щербакова, директор по продажам и маркетингу кадрового холдинга ANCOR. При этом, по ее словам, роста зарплат не стоит ожидать даже в сферах логистики и IT — если он и будет, то точечно.

«Безусловно, рынок труда напрямую зависит от общей экономической ситуации в стране. А экономика на спаде, и пока сложно сказать, как долго это продлится. Поэтому, несмотря на то, что есть отрасли, в которых сейчас наблюдается рост количества открытых вакансий, например здравоохранение, электронная коммерция, логистика и IT, ждать увеличения зарплат не стоит даже в этих отраслях, скорее это будут точечные решения в отношении конкретных специалистов. Конечно, в ближайшем будущем на трудовом рынке будет править работодатель, он будет диктовать условия и, разумеется, экономить, но продлится это недолго», — сказала она ТАСС.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
5 шагов для приближения окончания карантина
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 23:00 MSK, 27.04
 Посол Китая в России о коронавирусе: однажды все тайное станет явным
Первое, что увидел Леонов, когда вышел в космос
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 27 апреля
Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Дату окончания вспышки коронавирусной инфекции в России рассчитали сингапурские ученые
ВОЗ сообщила о снижении темпов прироста заболеваемости коронавирусом в Москве и Петербурге
Цена на нефть марки WTI упала до 11,07 доллара за баррель
В России введут платную регистрацию смартфонов
СМИ: Режим самоизоляции продлят до конца майских праздников
Раскрыто еще одно осложнение от коронавируса
Отмена отпусков может привести к подорожанию мобильной связи
США выступили с новым обвинением Китая из-за коронавируса
Шеф-повар Ким Чен Ына раскрыл его рацион
Здоровье
Эксперт назвал возможные сроки завершения пандемии в России Председатель Российского респираторного общества считает, что распространение COVID-19 скоро прекратится.
Hi-Tech
Названы способы работать удаленно дешевле Разбираемся в вопросе
Авто
На что на самом деле способен новый Defender? Ответы на все вопросы о внедорожнике мы получили в суровой Намибии
Кино
Назван победитель шоу «Маска» Завершился проект НТВ, в котором звезды демонстрировали вокальные таланты в невероятных костюмах
Новости партнеров
Сын Понаровской протянет еще недели три
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Панику вокруг коронавируса раздувают неспроста
"Россия вымрет": священник рассказал, что ждет народ после карантина
Gnezdo.ru
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Большой "бонус" тем, кто сохранил сберкнижку СССР
Кумир 90-х Овсиенко: как она выглядит сейчас
Леди
Разлучницы: шесть артисток, которые увели чужих мужей Читай наш текст о звездных девушках-разлучницах!
Новости партнеров
У Кудрявцевой умер третий ребенок: телеведущая сообщила об этом в Сети
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Лолита попала в психбольницу
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь