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08:45 (мск), источник: РИА Новости

Цена на нефть марки WTI упала до 11,07 доллара за баррель

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть опускаются на 3% по марке Brent и на 14% по марке WTI, поскольку инвесторы опасаются за слишком быстрое заполнение нефтехранилищ, свидетельствуют данные торгов.

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Выздоровело894 337+25 857
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Источник: РИА "Новости"

По состоянию на 7.46 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 13,38%, до 11,07 доллара.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 3,08% — до 22,36 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent — снижалась на 4,5% — до 19,09 доллара за баррель.

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Нефть продолжает дешеветь вторую торговую сессию подряд на фоне растущих опасений по поводу ограниченных возможностей для хранения сырья во всем мире и того, что спрос на топливо будет восстанавливаться слишком медленно, поскольку ограничения, вызванные пандемией коронавируса, отменяются постепенно.

«В то время как мы начинаем видеть, как случаи заражения COVID-19 уменьшаются, а некоторые страны ослабляют ограничения… рынок приходит к выводу, что быстрого восстановления спроса не будет», — приводит агентство Рейтер мнение аналитика банка ANZ Дэниела Хайнса (Daniel Hynes).

При этом аналитики, чье мнение также приводит агентство, отмечают, что активное снижение WTI связано с тем, что некоторые биржевые фонды продают контракты на июньские поставки и покупаются на месяцы позже, чтобы предотвратить огромные потери, как на прошлой неделе, когда WTI упала ниже нуля. «Понятно, что все сводится на нет махинациями на фьючерсном рынке WTI», — отметил Хайнс.

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