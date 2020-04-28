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22:02 (мск), источник: RNS

Bloomberg сообщило о риске дефицита российской пшеницы в мире

Мир рискует остаться без российской пшеницы впервые за десять лет в то время, как некоторые ключевые импортеры спешат ее импортировать, сообщает агентство Bloomberg.

26 апреля Минсельхоз России сообщил, что Россия приостанавливает экспорт зерновых в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, до 1 июля 2020 года после того, как была выбрана установленная правительством экспортная квота.

Как отмечает агентство, несмотря на то, что эта приостановка экспорта продлится до июля, некоторые соседние страны также ограничили экспорт зерновых, «что несет угрозу изменения направления мировой торговли и подпитывает беспокойство относительно нехватки продовольствия и повышения цен».

Агентство указывает, что некоторые государства, от Египта до Турции, «стараются загрузить импорт, пока еще могут, а российские поставщики удовлетворяли этот спрос». Теперь же, пишет агентство, «это окно быстро закрылось».

В начале апреля правительство России ввело временную квоту на экспорт пшеницы, меслина, ржи и ячменя в объем 7 млн тонн. 26 апреля Минсельхоз России сообщил, что нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн была выбрана в полном объеме, в связи с чем России приостановила экспорт зерновых в государства, которые не являются членами ЕАЭС, до 1 июля 2020 года.

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