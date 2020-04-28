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28 апреля, источник: Ведомости

Минтруд допустил рост числа безработных до 6 млн человек из-за коронавируса

Министр труда Антон Котяков допустил увеличение числа безработных россиян до 6 млн человек по окончании эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

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Источник: Агентство «Москва»

«Когда мы говорим о росте до 5−6 млн человек, о которых сейчас говорит ВШЭ, — это в принципе одно из сценарных событий, которое на сегодняшний день Минтруд просчитывал у себя», — сказал министр (цитата по ТАСС). По его словам, ведомство следит за складывающимися на рынке тенденциями.

По словам Котякова, число безработных в России достигло 950 000 человек. В апреле наблюдается динамика к сдержанному росту этого показателя в пределах прогнозов Минтруда, отметил он. Согласно подсчету по методике Международной организации труда, сейчас 3,7 млн россиян являются безработными, сказал министр.

В середине апреля Котяков заявил на совещании с президентом Владимиром Путиным, что в России официально зарегистрировано 735 000 безработных. С начала года прирост составил 44 000 человек (6,36%). Годом ранее в центрах занятости безработными числились 813 000 человек, говорил он.

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