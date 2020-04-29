09:44 (мск), источник: РИА Новости
Цена нефти марки WTI выросла почти на 11%
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду утром растут, WTI дорожает на почти 11%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.37 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 10,86%, до 13,68 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,22% — до 23,25 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent — на 4,25% — до 21,33 доллара за баррель.
Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 10 миллионов баррелей. А официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 10,6 миллиона баррелей.
«Немного хороших новостей о том, что, возможно, складские помещения в США заполняются не так быстро, как можно было подумать», — сказал агентству Рейтер глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лаклан Шо (Lachlan Shaw).
«Еще одна важная вещь — это более детальная информация и обоснование планов по снятию ограничений (