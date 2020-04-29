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13:05 (мск), источник: RNS

Мишустин назвал срок разработки плана по восстановлению деловой жизни

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 5 мая внести в правительство проект неотложных мер по поддержке экономики и граждан и до 25 мая представить общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом он заявил в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

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«Кроме того, президент поручил нам в ближайшее время подготовить новый пакет неотложных мер по поддержке экономики и граждан. Прошу Министерство экономического развития до 5 мая обобщить все предложения и внести их в правительство. Также прошу Минэкономразвития, Министерство финансов, Министерство труда и социальной защиты совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 25 мая разработать и представить в правительство общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики», — сказал Мишустин.

Он отметил, что общенациональный план позволит обеспечить возобновление деловой жизни в России, оживление рынка труда, а также возврат экономики на траекторию роста через долгосрочные структурные изменения.

28 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики, а также при участии региональных властей и представителей бизнеса начать подготовку общенационального плана по нормализации деловой жизни и восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

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