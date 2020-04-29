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14:53 (мск), источник: RNS

Путин призвал не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке

Президент России Владимир Путин призвал не допустить дефицита топлива на российском рынке, ограничений энергоснабжения предприятий и населенных пунктов. Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам развития энергетики.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Ведущие компании российского ТЭКа входят в перечень системообразующих предприятий, от их ритмичной, стабильной работы зависит деятельность самых разных секторов экономики. Нужно сохранить надежность этих кооперационных производственных связей, в том числе нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов страны», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Помимо этого, необходимо продолжить реализацию значимых проектов в энергетике, отметил президент.

«А то мы с вами запускаем новые объекты, скажем, в здравоохранении, они должны быть своевременно подключены к сетям. И генерации должно хватать, и сетевое хозяйство должно соответствовать новым задачам», — добавил глава государства.

Российский ТЭК всегда умел отвечать на вызовы, а его потенциал позволяет решать самые сложные задачи, резюмировал Путин.

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