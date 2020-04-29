Путин призвал не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке

«Ведущие компании российского ТЭКа входят в перечень системообразующих предприятий, от их ритмичной, стабильной работы зависит деятельность самых разных секторов экономики. Нужно сохранить надежность этих кооперационных производственных связей, в том числе нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов страны», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Помимо этого, необходимо продолжить реализацию значимых проектов в энергетике, отметил президент.
«А то мы с вами запускаем новые объекты, скажем, в здравоохранении, они должны быть своевременно подключены к сетям. И генерации должно хватать, и сетевое хозяйство должно соответствовать новым задачам», — добавил глава государства.
Российский ТЭК всегда умел отвечать на вызовы, а его потенциал позволяет решать самые сложные задачи, резюмировал Путин.