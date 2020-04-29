Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 В Крыму нашли затопленный в 1941 году корабль Тайна одной из самых масштабных трагедий в истории судоходства раскрыта в Крыму
Фоторепортажи
12Стрельба в канадской провинции Новая Шотландия
10Блок-пост: как в разгар пандемии проходит Рамадан
16:08 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус подрезал крылья Америке. Крупнейшая экономика мира впала в депрессию

Самая богатая страна мира перестала богатеть. Виной тому — коронавирус. Еще до начала масштабного карантина в США крупнейшая в мире экономика споткнулась, и самая продолжительная в ее истории десятилетняя фаза подъема подошла к концу.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 29.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 132 363+70 842
Скончалось217 947+5 864
Выздоровело938 037+32 015
Идёт загрузка
Источник: Getty Images

В первом квартале американский ВВП сократился на 4,8% в годовом выражении, показала первая оценка, опубликованная в среду. У экономистов нет сомнений, что это не единовременный сбой, и полгода спада американской экономике обеспечены.

Ведь основной ущерб от карантина придется как раз на второй квартал — апрель, май и июнь. Его итоги объявят в самый разгар избирательной кампании к ноябрьским президентским выборам, на которых Дональд Трамп рассчитывает переизбраться на второй срок.

Новость
Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день
До сих пор его основным козырем была сильная экономика. Коронавирус спутал все карты.

США не одиноки в своих страданиях. Третья экономика мира — китайская — усохла в первом квартале на 6,8% после почти 50 лет роста темпами до 15% в год. А вторая крупнейшая экономика мира — Евросоюз — ожидает еще более существенного спада.

Небогатым странам еще хуже. Богатые выводят оттуда капитал, лишая их средств для развития, а их основная продукция — сырье и комплектующие — дешевеет на глазах ввиду падения спроса на развитых рынках. Один крах нефтяного рынка поставил на колени сразу несколько стран-производителей сырья.

Справка
«Кто-то зарабатывает на таком падении»: почему нефть снова дешевеет?В нефтяных компаниях настаивают, что ситуация на финансовом рынке не влияет на реальные поставки нефти.

Когда все исправится?

Итоги первого китайского квартала дают представление о том, чего ждать американцам — эпидемия накрыла их спустя несколько недель после китайской вспышки. Сейчас США занимают уверенное первое место по числу заражений и смертей.

Экономисты рассчитывают на отскок во второй половине года, однако уверены, что он не компенсирует спад в полной мере. Кроме того, восстановление напрямую зависит от того, как долго продлится карантин и как быстро США вернутся к нормальной жизни. И тут все карты прогнозистам путают две блуждающие переменные: вирус и политика.

Трампу не терпится вновь «открыть Америку» | Источник: Getty Images
Новость
От коронавируса умерло больше американцев, чем за всю Вьетнамскую войну

Решение ослабить карантин будут принимать политики в выборный год. Вирус нанес удар в сердце избирательной кампании Трампа, и ему не терпится вернуть экономику к росту.

На прошлой неделе он пообещал «невероятное восстановление» после спада, но признал, что ждать его стоит не ранее последнего квартала. То есть, уже после выборов — первая оценка ВВП будет опубликована только в конце января.

Но все эти прогнозы сделаны из расчета скорой и решительной победы над вирусом и не учитывают опасность второй волны.

Если же она случится, о возврате к производству и накоплению богатства можно не мечтать. О масштабах спада в случае возвращения пандемии осенью-зимой можно судить по свежему прогнозу Международного валютного фонда.

МВФ полагает, что мировая экономика, размер которой в прошлой году достиг 87 трлн долларов, недосчитается 9 трлн долларов, даже если вернется к росту в следующем году. А вторая волна увеличит счет за лечение до нескольких десятков триллионов.

Сокращение доходов из-за падения деловой активности усугубляется всплеском расходов. США уже выделили почти 3 трлн долларов на борьбу с вирусом и поддержку пострадавшего от карантина бизнеса и населения. Для финансирования всего этого крупнейшему в мире должнику придется нарастить дефицит бюджета и активно занимать.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Читайте также
5 шагов для приближения окончания карантина
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 29.04
 "Между струйками": жизнь и правила Алексея Венедиктова
Коронавирус подрезал крылья Америке. Крупнейшая экономика мира впала в д...
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 28 апреля
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Президент РФ поручил подготовить параметры поэтапного снятия COVID-ограничений с 12 мая
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Число заразившихся COVID в РФ приблизилось к 100 тысячам человек
Патриарх запретил в служении протодиакона Андрея Кураева
Российский космонавт рассказал о зарплатах коллег
Росстат опубликовал данные по смертности от онкозаболеваний
Немецкие медики устроили голый протест
20 лет назад России передали фрагменты Янтарной комнаты (фото)
Как в условиях самоизоляции выживают мигранты
Здоровье
Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок Так они показывают свою уязвимость перед болезнью.
Hi-Tech
В кабинете премьера случайно заметили необычное устройство Устройство для «умного» дома стоит как хороший смартфон
Горячие темы на Авто
О служении людям --но время мирное -- 217
Читая новости... 145
Вирус идиотизма 135
Есть ли жизнь после коронавируса 130
Кино
Умер актер из фильмов «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи» Ирфан Кхан скончался на 54-м году жизни
Новости партнеров
20-летняя миллиардерша всколыхнула Сеть этим видео
"Россия вымрет": священник рассказал, что ждет народ после карантина
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Власти сказали, кто из россиян получит безвозмездно по 10-20 тысяч рублей
Gnezdo.ru
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Большой "бонус" тем, кто сохранил сберкнижку СССР
Сегодня стало известно о состоянии Заворотнюк
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Леди
Звезды, которые неоднозначно высказываются о домашнем насилии А потом получают за свои слова публичное неодобрение.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь