Коронавирус подрезал крылья Америке. Крупнейшая экономика мира впала в депрессию
Самая богатая страна мира перестала богатеть. Виной тому — коронавирус. Еще до начала масштабного карантина в США крупнейшая в мире экономика споткнулась, и самая продолжительная в ее истории десятилетняя фаза подъема подошла к концу.
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 29.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 132 363+70 842
Скончалось217 947+5 864
Выздоровело938 037+32 015
Идёт загрузка
Источник:Getty Images
В первом квартале американский ВВП сократился на 4,8% в годовом выражении, показала первая оценка, опубликованная в среду. У экономистов нет сомнений, что это не единовременный сбой, и полгода спада американской экономике обеспечены.
Ведь основной ущерб от карантина придется как раз на второй квартал — апрель, май и июнь. Его итоги объявят в самый разгар избирательной кампании к ноябрьским президентским выборам, на которых Дональд Трамп рассчитывает переизбраться на второй срок.
До сих пор его основным козырем была сильная экономика. Коронавирус спутал все карты.
США не одиноки в своих страданиях. Третья экономика мира — китайская — усохла в первом квартале на 6,8% после почти 50 лет роста темпами до 15% в год. А вторая крупнейшая экономика мира — Евросоюз — ожидает еще более существенного спада.
Небогатым странам еще хуже. Богатые выводят оттуда капитал, лишая их средств для развития, а их основная продукция — сырье и комплектующие — дешевеет на глазах ввиду падения спроса на развитых рынках. Один крах нефтяного рынка поставил на колени сразу несколько стран-производителей сырья.
Итоги первого китайского квартала дают представление о том, чего ждать американцам — эпидемия накрыла их спустя несколько недель после китайской вспышки. Сейчас США занимают уверенное первое место по числу заражений и смертей.
Экономисты рассчитывают на отскок во второй половине года, однако уверены, что он не компенсирует спад в полной мере. Кроме того, восстановление напрямую зависит от того, как долго продлится карантин и как быстро США вернутся к нормальной жизни. И тут все карты прогнозистам путают две блуждающие переменные: вирус и политика.
Трампу не терпится вновь «открыть Америку» | Источник:Getty Images
Решение ослабить карантин будут принимать политики в выборный год. Вирус нанес удар в сердце избирательной кампании Трампа, и ему не терпится вернуть экономику к росту.
На прошлой неделе он пообещал «невероятное восстановление» после спада, но признал, что ждать его стоит не ранее последнего квартала. То есть, уже после выборов — первая оценка ВВП будет опубликована только в конце января.
Но все эти прогнозы сделаны из расчета скорой и решительной победы над вирусом и не учитывают опасность второй волны.
Если же она случится, о возврате к производству и накоплению богатства можно не мечтать. О масштабах спада в случае возвращения пандемии осенью-зимой можно судить по свежему прогнозу Международного валютного фонда.
МВФ полагает, что мировая экономика, размер которой в прошлой году достиг 87 трлн долларов, недосчитается 9 трлн долларов, даже если вернется к росту в следующем году. А вторая волна увеличит счет за лечение до нескольких десятков триллионов.
Сокращение доходов из-за падения деловой активности усугубляется всплеском расходов. США уже выделили почти 3 трлн долларов на борьбу с вирусом и поддержку пострадавшего от карантина бизнеса и населения. Для финансирования всего этого крупнейшему в мире должнику придется нарастить дефицит бюджета и активно занимать.
Во время загрузки произошла ошибка.
В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.