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22:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Москвы ожидают, что городской бюджет недополучит 600 млрд руб. из-за коронавируса

Бюджет Москвы недополучит около 600 млрд руб. из-за ограничений, связанных с коронавирусом COVID-19, а выручка столичных предприятий в апреле упала на 30−40%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, возглавляющий оперативный штаб по экономическому развитию (орган, созданный для выработки мер поддержки отраслей, особо пострадавших в результате нынешнего кризиса).

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:32 MSK, 29.04
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Источник: AP 2020
Мы на сегодняшний день считаем, что недополученные доходы в бюджет Москвы составят до 600 млрд руб., это порядка 20% расходной части нашего бюджета.
Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы
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По его оценке, в ряде отраслей зафиксировано падение выручки до 50%. Но несмотря на это, выручка московских компаний «все равно накопленным итогом с начала года больше, чем за аналогичный период прошлого года, в среднем на 10−15%», отметил чиновник. По его словам, власти Москвы не ожидают массового банкротства предприятий.

Ранее сегодня Владимир Ефимов заявил на брифинге, что будущее смягчение антикоронавирусных ограничений в Москве коснется, в первую очередь, строительной отрасли, промышленности, а затем уже сферы бытовых услуг.

Напомним, власти Москвы предоставили компаниям, пострадавшим от кризиса, вызванного пандемией, отсрочку по некоторым обязательным платежам на общую сумму 13 млрд руб. Мэр Сергей Собянин утвердил московский «пакет» мер поддержки бизнеса, действующий помимо федеральных «пакетов» экономической помощи.

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