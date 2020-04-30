Российские фармацевтические компании предупредили о росте цен

Большинство использующихся в российском фармацевтическом производстве субстанций — импортные, свидетельствуют данные RNC Pharma. Некоторые препараты могут исчезнуть с рынка.
Сейчас пассажирское авиасообщение практически полностью прекращено, цена на перевозку субстанций и лекарств выросла в 5−6 раз, приводит расчеты Семенов. В результате сокращения числа рейсов тарифы на авиаперевозки выросли на 6,5%, сообщил Стецюк со ссылкой на данные World Courier.
Повышение тарифов на перевозки приводит к росту цен на субстанции, реактивы и другое сырье, считает Александр Семенов. Некоторые из них, по его словам, просто исчезают с рынка — например, парацетамол и азитромицин.
Напомним, пациенты с орфанными заболеваниями могут столкнуться с дефицитом лекарств