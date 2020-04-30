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06:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Российские фармацевтические компании предупредили о росте цен

Стоимость фармацевтических субстанций и выпускаемых из них препаратов может увеличиться из-за резкого роста тарифов на перевозку. Об этом «Ведомостям» рассказали исполнительный директор биофармацевтической компании «Нанолек» Максим Стецюк и президент компании-производителя субстанций «Активный компонент» Александр Семенов.

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Источник: Reuters

Большинство использующихся в российском фармацевтическом производстве субстанций — импортные, свидетельствуют данные RNC Pharma. Некоторые препараты могут исчезнуть с рынка.

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Сейчас пассажирское авиасообщение практически полностью прекращено, цена на перевозку субстанций и лекарств выросла в 5−6 раз, приводит расчеты Семенов. В результате сокращения числа рейсов тарифы на авиаперевозки выросли на 6,5%, сообщил Стецюк со ссылкой на данные World Courier.

Повышение тарифов на перевозки приводит к росту цен на субстанции, реактивы и другое сырье, считает Александр Семенов. Некоторые из них, по его словам, просто исчезают с рынка — например, парацетамол и азитромицин.

Напомним, пациенты с орфанными заболеваниями могут столкнуться с дефицитом лекарств из-за эпидемии коронавируса. На ряд препаратов вырос спрос из-за упоминания в рекомендациях Минздрава по лечению коронавирусной инфекции, а в условиях карантина фармкомпаниям стало сложнее внедрять обязательную маркировку препаратов.

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