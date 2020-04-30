Российские авиакомпании рискуют потерять полтриллиона рублей из-за эпидемии

По словам Зайцева, этот прогноз основан на том, что нынешняя ситуация с внутренними перевозками сохранится до конца июня и спрос до уровня 2019 г. восстановится к декабрю 2020 г, а запрет на международные перелеты продлится до конца июля и спрос к декабрю восстановится лишь до 60% от показателей прошлого года.
Авиакомпании, таким образом, на международных рейсах недополучат 380 млрд руб. выручки, на внутренних — 170 млрд руб., уточняет Зайцев. В основу расчетов положен объем выставленных емкостей на российских и международных рейсах в 2019 г., скорректированный на рост рынка, а также средний уровень дохода на
Международные полеты по решению правительства закрывались в течение прошлого месяца и были полностью запрещены в конце марта. Перелеты по России разрешены, но
По этом прогнозу пассажироборот российских авиакомпаний в 2020 г. на международных линиях упадет примерно на 65% до 55 млрд
Пассажироборот — показатель, учитывающий количество пассажиров и длину маршрутов. От дальности перелета зависит стоимость билетов. На отмененные сейчас международные рейсы в 2019 г. пришлось 58% пассажироборота и 43% пассажиров российских авиакомпаний.
В 2019 г. пассажироборот российских авиакомпаний составило около 300 млрд
Прямые убытки авиакомпаний будут меньше и составят 275−330 млрд руб., так как при отсутствии полетов они не несут часть переменных затрат — прежде всего, на топливо, аэропортовые сборы, услуги аэронавигации, продолжает Зайцев.
Авиакомпании прогнозы своих потерь не озвучивают.
Сроков восстановления авиасообщения чиновники не называют даже примерно. Главный санитарный врач России Анна Попова говорила, что регионы могут начать ослаблять карантинные меры после 11 мая, но под присмотром федеральных властей.
«Восстановление внутреннего рынка к концу года полностью, а международных перевозок наполовину — очень оптимистичный сценарий. Существенный рост международных линий начнется, скорее всего, только через год, а на полное восстановление перевозок уйдут годы», — говорит директор НЦ-26 ГосНИИ Гражданской авиации Александр Фридлянд.
Хотя за всеми предыдущими кризисами в экономике России следовал в части авиации интенсивный рост («отскок»), в этот раз восстановление будет мучительно долгим и на уровень 2019 г. авиаотрасль, если государство не окажет ее массированной финансовой поддержки, выйдет не ранее 2024 г., добавляет Фридлянд.
Решений о поддержке авиации пока не принято. Президент Владимир Путин поручил правительству выделить авиакомпаниям 23 млрд руб., правительство уже анонсировало, что для покрытия их потерь за март выплатит 7,3 млрд руб., но постановление правительство еще не вышло. Но авиакомпании не получили до сих пор и 23 млрд руб. компенсаций за подорожание авиакеросина в прошлом году, которые были обещаны президентом.