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16:30 (мск), источник: Forbes

Экономика еврозоны показала самое большое падение за 25 лет наблюдений

ВВП еврозоны в первом квартале, по предварительной оценке, сократился на 3,8% в сравнении с четвертым кварталом 2019 года, сообщил Евростат. Если учитывать все страны-члены Евросоюза, то падение составило 3,5%. В сравнении с первым кварталом прошлого года экономика еврозоны сократилась на 3,3%.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 30.04
Инфицировано106 498+7 099
Скончалось1 073+101
Выздоровело11 619+1 333
Инфицировано3 212 262+72 847
Скончалось228 299+9 843
Выздоровело986 062+38 558
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Источник: Reuters

Падение за квартал оказалось самым большим за 25 лет — с начала публикации статистики в 1995 году. Падение год к году самое ощутимое с третьего квартала 2009 года — тогда еврозона и другие страны ЕС испытывали последствия финансового кризиса. К еврозоне относятся 19 стран, в Евросоюз входят 27: восемь стран сохранили свои национальные валюты.

Евростат указал, что в марте 2020 года — последнем месяце квартала — страны начали вводить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Уровень безработицы в марте составил 7,4% в еврозоне и 6,6% в ЕС. Евростат ожидает замедления инфляции в апреле до 0,4% с 0,7% в марте.

Европейский центральный банк в четверг оставил неизменной базовую ставку на уровне 0%. На такой отметке она находится с марта 2016 года. Ставка по депозитам осталась на уровне минус 0,5%, ставка кредитования для банков по-прежнему 0,25%.

Самое большое квартальное падение в истории наблюдений, с 1949 года, показал ВВП Франции, сообщил национальный институт статистики Insee.
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Экономика страны сократилась на 5,8% — это больше, чем было в первом квартале 2009 и втором квартале 1968. Insee также указал, что сокращение экономики в первую очередь связано с мерами по ограничению распространения коронавируса и прекращением «несущественной» активности.

В Испании рекордное квартальное падение с 1970 года — на 5,2% к четвертому кварталу 2019-го, говорится в заявлении национального института статистики королевства. Испания — одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран, лидер по числу заболевших на континенте.

Самое большое число жертв в Европе в Италии. Она же первой в Евросоюзе стала вводить ограничительные меры. ВВП Италии в первом квартале сократился на 4,7% к предыдущему кварталу.

29 апреля бюро экономического анализа США отчиталось о падении ВВП на 4,4% год к году. Это первое квартальное падение крупнейшей экономики мира и самое большое сокращение с 2008 года, когда разразился финансовый кризис. В тот же день Федеральная резервная система оставила ключевую ставку неизменной.

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