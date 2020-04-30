Песков назвал «ошибочной подачей информации» свои слова о финансовой помощи россиянам

«Нельзя исключать, что новые пакеты еще последуют. Вы знаете, что президент поручил готовить новый пакет, — сказал Песков.— Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно, что лучше. Главное — это дать возможность экономической жизни продолжаться. Сейчас все меры поддержки направлены именно на это».
Сегодня, 30 апреля, Песков давал комментарии прессе. На два уточняющих вопроса Business FM о том, говорил ли он, что не исключает финансовой помощи гражданам, Песков ответил отрицательно. «Нет. Это неправильная трактовка. Точнее ошибочная подача», — сказал он.
Напомним, решение о прямых выплатах гражданами приняли, в частности, США, страны ЕС и Япония. В России за такие меры высказались, в частности, депутаты Мосгордумы, экономисты в докладе фонда «Либеральная миссия» и оппозиционер Алексей Навальный.
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что у российских властей нет возможности раздавать средства всем подряд («вертолетные деньги»). По его словам, необходимо помогать нескольким наиболее пострадавшим отраслям. Глава Банка России Эльвира Набиуллина также назвала «вертолетные деньги» с раздачей сумм всему населению крайней мерой, которая применяется, когда исчерпаны все другие возможности. При этом она выступила за прямые адресные выплаты наиболее нуждающимся семьям.