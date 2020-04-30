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18:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков назвал «ошибочной подачей информации» свои слова о финансовой помощи россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не говорил, что россиянам могут в будущем оказать прямую финансовую помощь из-за экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса COVID-19. Напомним, в интервью RTVI его спрашивали об оказании такой помощи. На вопрос, не исключает ли он оказание прямой помощи, Песков ответил, что это воможно.

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Источник: AP 2020

«Нельзя исключать, что новые пакеты еще последуют. Вы знаете, что президент поручил готовить новый пакет, — сказал Песков.— Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно, что лучше. Главное — это дать возможность экономической жизни продолжаться. Сейчас все меры поддержки направлены именно на это».

Сегодня, 30 апреля, Песков давал комментарии прессе. На два уточняющих вопроса Business FM о том, говорил ли он, что не исключает финансовой помощи гражданам, Песков ответил отрицательно. «Нет. Это неправильная трактовка. Точнее ошибочная подача», — сказал он.

Напомним, решение о прямых выплатах гражданами приняли, в частности, США, страны ЕС и Япония. В России за такие меры высказались, в частности, депутаты Мосгордумы, экономисты в докладе фонда «Либеральная миссия» и оппозиционер Алексей Навальный.

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что у российских властей нет возможности раздавать средства всем подряд («вертолетные деньги»). По его словам, необходимо помогать нескольким наиболее пострадавшим отраслям. Глава Банка России Эльвира Набиуллина также назвала «вертолетные деньги» с раздачей сумм всему населению крайней мерой, которая применяется, когда исчерпаны все другие возможности. При этом она выступила за прямые адресные выплаты наиболее нуждающимся семьям.

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