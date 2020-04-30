Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
От бинта: где и как ослабляют режим изоляцииКоронавирус не побежден, но от жизни взаперти устали и власти, и люди.
Фоторепортажи
20Самые удивительные места на Земле
26«Лучше меньше, да лучше»
17:41 (мск), источник: ТАСС

Путин: в плане действий по восстановлению экономики должна учитываться новая реальность

НОВО-ОГАРЕВО, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства при подготовке плана действий по восстановлению экономики учитывать «новую реальность», связанную с пандемией коронавируса.

Коронавирус COVID-19
17:54 (мск)Коронавирус не был создан искусственно, заявила разведка США
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 30.04
Инфицировано106 498+7 099
Скончалось1 073+101
Выздоровело11 619+1 333
Инфицировано3 222 107+79 165
Скончалось228 757+10 108
Выздоровело992 592+43 899
Идёт загрузка
Источник: Пресс-служба Президента России

«Планируя долгосрочную стратегию действий, мы должны учитывать новую реальность», — заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Он также указал на необходимость учитывать изменения на рынках, в кооперационных связях, использование новых моделей ведения бизнеса, научные достижения.

Глава государства потребовал к 6 мая доложить ему о результатах реализации ранее принятых мер по поддержке населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

«Прошу подготовить и представить подробные доклады о реализации всех экстраординарных мер, которые мы приняли в марте и апреле, — заявил он на совещании по экономическим вопросам. — По этим вопросам жду доклад к 6 мая».

Антикризисные меры
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с коронавирусом в регионах
Во время загрузки произошла ошибка.
13:39 (мск)© Ньюстюб
 Абсолютный мировой лидер по количеству заразившихся коронавирусом и числу летальных исходов
Первое, что увидел Леонов, когда вышел в космос
Коронавирус COVID-19
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
Какие органы поражает коронавирус. Главное о пандемии из зарубежных СМИ
Коронавирус COVID-19: главные события 28 апреля
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Москвичам объяснили, что запрещено делать в майские праздники
Японцы просят Медведеву покинуть страну за нарушение карантина
Как изменится жизнь россиян с 1 мая
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
150 тысяч человек присоединились к «Бессмертному полку онлайн»
Путин: Мы доказали, что мы вместе, мы единая, сплоченная страна
Здоровье
Ламы могут спасти человечество от COVID-19 Особые антитела, вырабатываемые иммунной системой животных семейства верблюдовых, не дают коронавирусу проникать в клетки.
Hi-Tech
«Убийцы» Apple AirPods с шикарным звуком и суперценой Твои идеальные наушники!
Авто
Страховщики ждут всплеска угонов: под угрозой популярные машины Сейчас число краж и угонов автомобилей в России сократилось, но это продлится недолго — ровно столько, сколько и самоизоляция. Когда все выйдут на работу, начнутся проблемы
Кино
Победитель «Маски» ответил на обвинения в плагиате в шоу Артист заявил, что создал кавер, по поводу которого к нему предъявляют претензии в сети, «с нуля»
Новости партнеров
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Тайные лаборатории США: что грозит россиянам
"Россия вымрет": священник рассказал, что ждет народ после карантина
У прикованной к постели Бабкиной диагностировали еще одно заболевание
Gnezdo.ru
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Большой "бонус" тем, кто сохранил сберкнижку СССР
Большой штраф: теперь любой дачник в зоне риска
Она встретила его в 63. Чудо в жизни Ахеджаковой
Леди
В моду вошли кудри, завитые с помощью носков Девушки на карантине плетут косы с носками, считая, что таким образом получают идеальные кудри.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь