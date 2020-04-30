Путин: в плане действий по восстановлению экономики должна учитываться новая реальность

«Планируя долгосрочную стратегию действий, мы должны учитывать новую реальность», — заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам.
Он также указал на необходимость учитывать изменения на рынках, в кооперационных связях, использование новых моделей ведения бизнеса, научные достижения.
Глава государства потребовал к 6 мая доложить ему о результатах реализации ранее принятых мер по поддержке населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
«Прошу подготовить и представить подробные доклады о реализации всех экстраординарных мер, которые мы приняли в марте и апреле, — заявил он на совещании по экономическим вопросам. — По этим вопросам жду доклад к 6 мая».