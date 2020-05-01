00:04 (мск), источник: Коммерсантъ
«Роснефть» впервые обошла «Газпром» по объему продаж газа на бирже за месяц
«Роснефть» впервые продала газа больше, чем «Газпром» за месяц, следует из данных
«Роснефть» в апреле вывела на продажу 521 млн кубометров газа — это 43% всех продаж за месяц. «Газпром» продал 484 млн кубометров (40%).
В целом за месяц объем торгов газом на СПбМТСБ снизился до 1,2 млрд кубометров. В марте 2020 года показатель составлял 1,48 млрд, а в апреле 2019 года — 1,3 млрд.
Мировой спрос на энергоресурсы на фоне пандемии в 2020 году сократится на 6% — это будет сильнейшим спадом потребления за последние 70 лет, следует из прогноза Международного энергетического агентства. Спрос на нефть может упасть на 9%, на уголь — на 8%, на газ — на 5%.