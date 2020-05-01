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10:09 (мск), источник: ТАСС

Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Если сумма операций за месяц превысит 100 тыс. рублей, то комиссия банка составит не более 0,5% от суммы перевода.

Источник: РИА "Новости"

Россияне с 1 мая могут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц по номеру мобильного телефона через Систему быстрых платежей (СБП), разработанную ЦБ.

СБП — сервис, который позволяет физлицам мгновенно переводить деньги по номеру телефона независимо от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы банки были подключены к системе. Сейчас к СБП подключены 55 банков.

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«С 1 мая наши граждане могут абсолютно бесплатно переводить средства в Системе быстрых платежей на сумму до 100 тыс. рублей в месяц. Речь идет о переводах по номеру мобильного телефона друг другу или между своими счетами, открытыми в разных банках — участниках Системы быстрых платежей», — отметила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

ЦБ проанализировал переводы россиян и пришел к выводу, что сумма в 100 тыс. рублей в месяц полностью покрывает все основные потребности граждан. «Мы проанализировали переводы, которые осуществляются в системе, и увидели, что 100 тыс. рублей — это та самая величина, которая покрывает основные потребности граждан при осуществлении переводов своим родственникам, при погашении кредитов в разных банках или переводе заработной платы на свои счета, открытые в другом банке», — пояснила Бакина.

Если сумма операций за месяц превысит 100 тыс. рублей, то комиссия банка составит не более 0,5% от суммы перевода, максимум — 1,5 тыс. рублей.

Комиссии обнулились

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Российские банки успели подготовиться к ограничениям по тарифам в Системе быстрых платежей и отменили комиссию за переводы на сумму до 100 тыс. рублей. При этом в некоторых крупнейших банках-участниках СБП, такие как Альфа-банк, ВТБ, «Тинькофф банк» и других, услуга оставалась бесплатной.

«Мы провели все необходимые изменения, и с 30 апреля переводы через СБП на сумму до 100 тыс. рублей в месяц будут бесплатными. Свыше 100 тыс. рублей комиссия составит 0,5%, но не более 1,5 тыс. рублей», — сообщили ТАСС в пресс-службе Райффайзенбанка.

В Промсвязьбанке в свою очередь сообщили об отмене комиссии.

«С 1 мая ПСБ вводит бескомиссионный период на денежные переводы по номеру телефона. Клиенты банка — физические лица смогут бесплатно переводить друг другу деньги со счета дебетовой карты через Систему быстрых платежей без ограничений по количеству и сумме переводов. Льготный период продлится два месяца — до 1 июля 2020 года», — говорится в сообщении банка.

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