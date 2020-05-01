Россия и ОПЕК начали самое масштабное в истории сокращение добычи нефти из-за пандемии

Объем ограничений беспрецедентен — каждая страна в соглашении, включая Россию, в течение мая-июня «пожертвует» примерно 20% добычи. По мнению опрошенных ТАСС экспертов, всем участникам сделки в этот раз придется полностью соблюдать условия договоренностей, поскольку фактически на карту поставлен вопрос о выживании.
Пандемия вызвала сильнейшее в истории падение потребления энергоресурсов в мире. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в апреле упадет на 29 млн б/с, а в среднем во втором квартале — на 23 млн б/с.
Скопившийся гигантский переизбыток нефти может заполнить все имеющиеся в мире хранилища уже в мае, если не предпринять срочных мер, предупреждали в ОПЕК.
Цена нефти Brent под давлением этих факторов опускалась до $20 за баррель, и, по мнению аналитиков, могла протестировать уровень $10 в отсутствие позитивных новостей.
Повод для оптимизма у инвесторов появился еще в середине апреля, когда Россия и Саудовская Аравия наконец преодолели фазу разногласий и возобновили уже отработанный годами механизм сокращения добычи в рамках ОПЕК+. Однако их попытка привлечь к добровольному снижению добычи США, Канаду, Бразилию и Норвегию не совсем удалась. Сокращать добычу организованно во второй половине 2020 года согласилась только Норвегия. США и Канаду также ждет падение производства нефти, но оно будет носить скорее органический характер.
По оценке МЭА, общий вклад нефтеэкспортеров, не входящих в ОПЕК+, в сокращение добычи может составить не более 2,5 млн б/с. Таким образом, даже общих усилий крупных производителей нефти будет недостаточно, чтобы полностью покрыть дисбаланс спроса и предложения во втором квартале. Впрочем, это и не было целью договоренностей ОПЕК+, считают аналитики центра энергетики Московской школы управления «Сколково».
По сути дела, соглашение так и было задумано, чтобы избежать немедленного переполнения хранилищ, но не более. Апрельские договоренности ОПЕК+
и G20, по аналогии с карантинными мерами, не излечат болезнь, но помогут растянуть ее последствия во времени.
аналитики центра энергетики Московской школы управления «Сколково»
Под прицелом
Эксперты, опрошенные ТАСС, согласны с этим выводом. «На нормализацию уровня заполненности хранилищ после начала восстановления спроса в итоге может уйти от нескольких месяцев до нескольких лет», — считает директор отдела корпораций международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен дает на расчистку затоваренного рынка не менее полугода.
В этом свете актуальным становится вопрос о дисциплине исполнения договоренностей, которую в прежние времена удавалось соблюдать отнюдь не всем странам ОПЕК+. С 2017 года, когда начали работать ограничения по добыче в ОПЕК+, за их исполнением следил специально созданный министерский мониторинговый комитет, который и сейчас продолжит на ежемесячной основе отчитываться о ходе реализации плана.
И хотя общий итог по группе стран почти всегда превышал 100%, известно, что такой результат обеспечивался в основном за счет перевыполнения своих обязанностей Саудовской Аравией и другими ближневосточными странами.
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Нарекания по поводу недовыполнения условий время от времени возникали в адрес Ирака, Нигерии и ряда африканских стран. В силу технологических и других причин не всегда свою квоту в соглашении выполняла и Россия. А учитывая беспрецедентный объем сокращения в новом соглашении у многих наблюдателей возник вопрос о том, смогут ли союзники в полной мере обеспечить выполнение договоренностей в мае-июне?
Сделке в этот раз было уделено очень много внимания со стороны всего мирового сообщества, фактически она состоялась при посредничестве [президента США Дональда] Трампа и благодаря наличию политической воли со стороны [президента России] Владимира Путина и [наследного принца Саудовской Аравии] Мухаммеда бен Сальмана, поэтому шансы на то, что условия сделки в целом будут исполняться, довольно велики.
Дмитрий Маринченкодиректор отдела корпораций международного рейтингового агентства Fitch
Без нюансов, разумеется, не обойдется, отмечает он. Так, Ирак де-факто не контролирует добычу в Курдистане, также дисциплина исполнения сделки может быть хуже у небольших стран.
«Но основной костяк производителей будет придерживаться договоренностей, это должно позволить достичь уровня выполнения не менее 85−90% в мае-июне», — рассчитывает Маринченко. Похожие ожидания и у Хансена из Saxo Bank. «Я часто критиковал Россию за их медленную реакцию в сокращении добычи, но сейчас мы видим, что Россия по-настоящему готовится сократить добычу, они хотят выполнить сделку по максимуму. Думаю, что общее исполнение будет на высоком уровне», — считает он.
«Российские компании вряд ли сознательно пойдут на нарушение условий сделки, которая была де-факто согласована президентом Путиным, техническая возможность снизить добычу есть — вряд ли можно ждать каких-то негативных сюрпризов. Компании уже начали закладывать сниженный уровень добычи в свои обновленные бизнес-планы», — полагает Маринченко.
Я думаю, что в этот раз все производители понимают, что ситуация очень серьезная. Это не тот случай, когда можно играть цифрами, это игра на выживание.
Оле Хансенглава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank
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