05:43 (мск), источник: Ведомости
Крупнейшие сталелитейные компании России объявили о сокращении инвестиций
Отказ от части проектов — реакция на падение рынка стали
Крупнейшие сталелитейные компании — «Северсталь» Алексей Мордашова, ММК Виктора Рашникова и НЛМК Владимира Лисина, которые суммарно обеспечивают 56% российского производства стали — отчитались об итогах работы за I квартал. Финансовые показатели компаний росли или незначительно снижались по сравнению с IV кварталом прошлого года, но упали в годовом сравнении. Так, выручка НЛМК за I квартал этого года составила $2,5 млрд. Это на 6% больше, чем в предыдущем квартале, но на 14% ниже, чем годом ранее. Показатель EBITDA компании составил $594 млн (+24% в квартальном сравнении, -15% в годовом). Выручка ММК по итогам квартала составила $1,7 млрд (-0,7%, -6,8%), EBITDA — $442 млн (+31,9%, +0,5%). Выручка «Северстали» — $1,8 млрд (-3,2%, -12%), EBITDA — $555 млн (-8,5%, -19,5%).
Падение финансовых результатов сталелитейных компаний во II кв. скорее всего будет еще большим, уверена аналитик Raiffeisеnbank Ирина Ализаровская. Именно на него пришлись самые жесткие карантины, объясняет эксперт, тогда как в первом квартале ограничительные меры затронули лишь вторую половину марта на европейских рынках.
ММК уже ожидает снижения производства во втором квартале этого года на 15−17% и падения EBITDA на 30%, говорил директор ММК по экономике Андрей Еремин на телефонной конференции по итогам квартала. Производство НЛМК на Липецкой площадке снизится во II квартале, но это будет связано с запланированными ремонтами, указано в материалах компании. Заместитель гендиректора «Северстали» по экономике и финансам Алексей Куличенко на конференции по итогам квартала подчеркивал, что планов по сокращению производства у компании пока нет.
При пессимистичном сценарии возможно падение годовой выручки вдвое, прогнозирует эксперт. Восстановления рынков и спроса на сталь, по оценкам Ализаровской, стоит ожидать не ранее середины III кв.
При этом все три компании уже объявили о сокращении инвестиционных программ. Так, НЛМК 30 апреля сообщила, что капитальные затраты компании на 2020 г. снизятся на 20−25%, с ранее запланированных $1,2 млрд до $900 — 950 млн. А при стрессовом сценарии компания может сократить инвестиции до $750 млн, подчеркнул на телефонной конференции президент НЛМК Григорий Федоришин. Решение о возможном дополнительном сокращении инвестпрограммы компания примет в июне. Какие именно инвестпроекты компания отложит, в материалах НЛМК не указано.
Откажется от части инвестпроектов и «Северсталь»: инвестиции компании в 2020 г. снизятся пока на 15%, с $1,7 млрд до $1,45 млрд. Однако в случае негативного развития ситуации на глобальных рынках стали, компания может сократить инвестпрограмму на 30−40%, отложив наименее приоритетные из запланированных инвестпроектов, указано в материалах «Северстали».
Сокращение инвестпрограммы не затронет основные инвестпроекты компании, подчеркивал Куличенко во время конференции.
Одни из крупнейших запланированных инвестпроектов — строительство доменной печи № 3, запуск которой запланирован на 2020 г., коксовой батареи № 11 (выход на проектную мощность в 2022 г.), а также ряд крупных проектов, связанных с горнодобывающим дивизионом и экологией. ММК объявила о сокращении инвестпрограммы на год на 20%, до $700 млн: компания сдвинет на более поздний срок «активную фазу строительства комплекса коксовой батареи № 12».
Проекты, связанные с увеличением прокатных мощностей и модернизацией первого передела, сейчас уйдут на второй план: все завершают активную фазу инвестиций, считает старший директор АКРА Максим Худалов. Программы капитальных вложений будут скорректированы и на следующий год, уверен он, так как быстрого восстановления рынка ожидать не стоит.
Кроме того, нельзя исключать риск роста протекционистских настроений на международных рынках стали. Все будут стремиться максимально поддерживать внутренних игроков.
Конечно, российские производители стали менее страдают от подобных ограничений благодаря рублевым издержкам, но новые ограничения в любом случае замедлят восстановление рынка, уверен Худалов.
Программы капзатрат НЛМК, ММК и Северстали не обязательны в заявленном размере, считает Ализаровская: «основные проекты — ремонты и модернизация, которые можно частично отложить в случае крайней необходимости». Тем более, что инвестпрограммы формировались при хорошей рыночной конъюнктуре, подчеркивает эксперт. А если вспомнить предыдущий кризисный период, то в 2015 г. капитальные затраты НЛМК не превышали $ 595 млн, «Северстали» -$ 439 млн, ММК — $348 млн, напоминает Ализаровская.
Полина Трифонова