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13:09 (мск), источник: BBC News Русская служба

Европа подсчитала убытки от коронавируса. Худшие прогнозы сбываются

Коронавирус и карантин погрузили европейскую экономику — вторую по размеру в мире после американской — в самый глубокий кризис за всю ее послевоенную историю. Худшие ожидания оправдываются: Евросоюз беднеет быстрее, чем остальной мир.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 01.05
Инфицировано114 431+7 933
Скончалось1 169+96
Выздоровело13 220+1 601
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Источник: GETTY IMAGES

ЕС более других на Западе пострадал от коронавируса и ввел самый жесткий карантин. Теперь он пожинает плоды эпидемии. Согласно свежим данным Евростата, экономика ЕС сократилась на 3,5% за первые три месяца 2020 года.

Такими темпами она упадет на 13% за год, и Европа недосчитается почти 2 трлн евро. И это при том, что еще примерно столько же ей придется потратить на борьбу с вирусом и кризисом.

Итоги первого квартала — лишь намек на будущие разрушения. Повсеместный карантин сковал ЕС только в марте, и основной удар по карману граждан и бизнеса придется на текущий второй квартал. Если вирус не отступит во второй половине года и экономика не начнет восстанавливаться, общий ущерб будет еще более существенным.

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Европейский центробанк допускает, что падение ВВП по итогам года достигнет 12% в странах обращения евро. В Еврозону входят 19 из 27 стран Евросоюза, и на них приходится 85% экономики ЕС, или 12 трлн из 14 трлн евро общего ВВП.

«Скорость и глубина падения экономики беспрецедентны для мирного времени, — сказала глава центробанка Кристин Лагард. — Масштаб спада будет всецело зависеть от того, сколько продлится карантин и насколько успешными окажутся меры поддержки людей и бизнеса».

Почему падает экономика?

Краткий ответ — из-за карантина. Чтобы понять, как именно карантин влияет на ключевое мерило экономического успеха в послевоенном мире — показатель ВВП, нужно вспомнить, как его рассчитывают.

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Общий объем ВВП — это сумма потребления, инвестиций, госрасходов и чистого экспорта в отдельно взятой стране. В большинстве стран подавляющую роль в приросте ВВП играет первый компонент — потребление.

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Именно по нему нанес удар карантин. Люди сидят по домам, меньше зарабатывают и меньше тратят; магазины и рестораны заколочены, запрещены туризм и массовые мероприятия — спортивные и развлекательные. Даже в гости с подарками ходить нельзя.

Все это уменьшает потребление. Во Франции, например, оно сократилось на 6% за первый квартал.

А спад инвестиций оказался вдвое существеннее — минус 12%. Бизнес не вкладывается в развитие, люди не покупают жилье, компании не создают запасы. Часть инвестиций отложена, другая потеряна навсегда — за время карантина в отсутствие дохода деньги, отложенные на большие покупки и расширение, будут проедены.

Две главные составляющие ВВП развитых стран, таким образом, тянут экономику ко дну. В условиях ограничений поддержать ее на искусственной вентиляции до лучших времен может третья составляющая — государственные расходы.

И власти стран, у которых есть деньги или возможность их занять, масштабно стимулируют экономику из бюджета.

Они увеличивают пособия, выплачивают из казны зарплаты частного сектора, раздают наличные деньги всему населению, льготы и субсидии — бизнесу. Не говоря уже об экстраординарных тратах собственно на борьбу с пандемией: закупку медицинского оборудования, репатриацию граждан, строительство временных больниц, а также разработку лекарств и вакцины.

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США отписали на антикризисные меры уже больше 3 трлн долларов, Европа — почти 2 трлн, а в целом, по самой предварительной оценке МВФ, на господдержку уже обещаны 8 трлн долларов. Это примерно десятая часть мирового ВВП.

Ответ на прошлый кризис был скромнее — в 2009 году крупнейшие страны мира потратили меньше 1 трлн долларов по нынешним деньгам.
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Этот кризис только начинается, а счет уже в несколько раз больше.

Европе приходится хуже других

Крупнейший на планете политический союз с населением 450 млн человек пострадал больше других. На ЕС пришлось почти половина всех связанных с пандемией Covid-19 смертей.

В США — ведущую экономику мира — коронавирус пришел позже и навредил ей пока не так сильно.

Американский ВВП сократился на 1,2% в квартальном исчислении по сравнению с падением на 3,5% в ЕС. Если экстраполировать на весь год, как это принято у статистиков в США, годовые темпы падения европейской экономики в первом квартале превысили 13%, тогда как Америка ограничилась скромными 4,8%.

По итогам года Европа еще больше отстанет от конкурентов. По оценкам Международного валютного фонда, обвал в Евросоюзе (минус 7%) будет более существенным, чем в США (-6%) и Японии (-5%), а конкурент ЕС в борьбе за звание второй крупнейшей экономики мира — Китай и вовсе избежит падения (+1,2%).

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Коронавирус вывел из строя мотор европейской экономики. Из четырех гигантов малой кровью обошлась только Германия, тогда как Франция, Италия и Испания оказались в лидерах и по смертности, и по продолжительности и суровости карантина.

В итоге при среднеевропейском темпе сокращения на 3,5% ВВП Франции упал на 5,8%, Испании — на 5,2%, а Италии — на 4,7%, причем для итальянцев это второй подряд квартал спада, то есть технически страна оказалась в рецессии.

Статистика из Германии ожидается только в середине мая, но немецкие чиновники уже предупреждают, что ничего хорошего крупнейшую экономику Европы не ждет, а спад будет худшим за послевоенные годы.

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Алексей Калмыков

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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