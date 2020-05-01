На помощь застрявшим за границей россиянам выделят 500 млн руб

Соответствующее распоряжение от 30 апреля за подписью премьера Михаила Мишустина размещено в пятницу на сайте кабинета министров.
Контроль за использованием средств возложен на МИД РФ.
Накануне на заседании правительства Мишустин сообщил, что правительство РФ выделит дополнительные средства на помощь россиянам, которые
Средства могут также быть потрачены на продление виз и других документов, на основании которых люди находятся в иностранном государстве.
В начале апреля правительство РФ уже выделяло 500 млн рублей для помощи россиянам, застрявшим за границей
Тогда Мишустин сообщил, что, в первую очередь, выделяемые средства пойдут оплату временного проживания соотечественников на территории иностранных государств, потому что «не все из них могут сейчас с этим справиться самостоятельно».
27 апреля Росавиация сообщила, что более 172 тысяч россиян возвратились домой вывозными рейсами с 20 марта.