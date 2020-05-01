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11:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти могут вернуть пени за неуплату ЖКХ

Прежний порядок взимания штрафов может быть введен с 1 июня.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как выяснил «Ъ», энергетикам удалось добиться сокращения льготного периода оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для населения и управляющих компаний. Так, вместо конца 2020 года мораторий на начисление штрафов за неуплату услуг могут отменить уже с 1 июня — дата будет определена с учетом срока завершения карантина. Энергетики посчитали, что новые льготы по оплате услуг ЖКУ резко нарастили бы неплатежи в отрасли, в наиболее критичном сценарии — до 1 трлн руб., тем самым отбросив сектор «обратно в 1990-е».

Льготный период, в течение которого население и управляющие компании освобождены от штрафов за просрочку оплаты ЖКУ, будет серьезно сокращен, говорят собеседники «Ъ», знакомые с решением правительства. По данным «Ъ», наиболее вероятно, что он завершится 1 июня, точная дата будет определена с учетом сроков снятия карантина.

2 апреля правительство выпустило постановление № 424, позволяющее населению, управляющим компаниям и товариществам собственников жилья не платить штрафы за просрочку платежей за ЖКУ и взносы на капитальный ремонт до конца 2020 года. Документ также запрещает отключение потребителей за долги.

По словам одного из собеседников «Ъ», постановление, вносящее изменения в предыдущий документ, должно быть подготовлено до 15 мая.

Выход постановления стал неожиданностью для энергокомпаний, которые, опасаясь роста неплатежей в секторе, сразу после его опубликования обратились в правительство с просьбой ограничить срок действия документа. Вопрос планировалось вынести на совещание с президентом РФ, которое сначала было назначено на 14 апреля, а затем перенесено на 29-е.

Как говорит один из источников «Ъ», на совещании по вопросам развития ТЭКа у Владимира Путина 29 апреля идея была поддержана и включена в проект поручений по его итогам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос «Ъ» не ответил, в аппарате вице-премьера Михаила Мишустина, Минэнерго и Минстрое от комментариев отказались.

Энергокомпании предупреждали, что подобные послабления по оплате ЖКУ «отбросят отрасль в 1990-е годы». По ожиданиям Совета производителей энергии (СПЭ), платежи за тепло- и электроэнергию во втором квартале снизятся до 20% от начислений, а в целом за 2020 год собираемость может снизиться до 50%. При этом минимальный объем дополнительной дебиторской задолженности, по ожиданиям СПЭ, мог превысить 1 трлн руб.

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Как сообщал в интервью «Ъ» замминистра энергетики Евгений Грабчак, спрос на электроэнергию во втором квартале может снизится на 8% в оптимистичном сценарии, а в целом за год может упасть на 3,6%. При таком развитии событий годовая валовая выручка всего сектора может уменьшиться на 5%, уровень оплаты при этом упадет примерно на 15%.

В ассоциации гарантирующих поставщиков (основной энергосбыт региона) и энергосбытовых компаний «Ъ» сообщили, что приветствуют изменения в случае их принятия. Там отметили, что по состоянию на 21 апреля сокращение оплаты в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 13%. В том числе на 10% упал уровень оплаты со стороны населения, на 36% — со стороны управляющих компаний. Вывод об уровне оплаты по итогам всего месяца сделать пока невозможно из-за того, что идет сокращение потребления при одновременном влиянии температурного фактора (разнонаправлен по регионам), говорят в ассоциации.

При этом влияние спада деловой активности в апреле скажется и на майских платежах.

В СПЭ считают, что инициатива сократить льготный период по уплате пеней положительно скажется на отрасли, поскольку освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по оплате энергоресурсов подрывает результат работы по укреплению платежной дисциплины в сфере ЖКХ.

Ни спад спроса, ни падение цен на рынке на сутки вперед (основной сектор торговли электроэнергией) не могло бы так подорвать финансовую устойчивость сектора, как кризис неплатежей, считает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». По его мнению, синхронизация действия постановления со сроком карантинных мер «практически полностью купирует проблему в зародыше». Так, по оценке аналитика, максимальный объем накопленных неплатежей в таком случае не превысит 150−200 млрд руб. за 2020 год, что «вполне комфортно может быть покрыто доступными финансовыми ресурсами энергетиков».

Татьяна Дятел

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