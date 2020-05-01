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16:17 (мск), источник: РИА Новости

ФАС выявила компанию, повысившую цены на медицинские маски на 957%

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в результате проверок выявила, что оптовый поставщик масок ООО «Витта компани» в период с декабря 2019 года по февраль 2020 закупала продукцию по одинаковой цене, но цена продажи в итоге выросла на 957%, в связи с чем ведомство обратилось в прокуратуру, об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

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Источник: РИА Новости

«По результатам проверки исполнения действующего законодательства при формировании цен на медицинские маски было установлено, что в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года компания закупила маски трехслойные защитные у производителя по цене 7,29 рубля за 1 штуку. При этом цена реализации масок за этот период возросла до 957%», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Московское УФАС направило обращение о факте необоснованного завышения цен на маски в управление экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Московской области с целью привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.

«В связи с отсутствием обоснованных причин для повышения цен прокуратура вынесла генеральному директору ООО “Витта компани” предостережение о недопустимости нарушения требований антимонопольного законодательства и предупредила об административной ответственности в случае его неисполнения», — подчеркнули в пресс-службе.

«Из-за недопустимых, недобросовестных действий “Витта компани” и ей подобных организаций в первые месяцы 2020 года в регионах страны и был зафиксирован скачок цен на маски и даже их дефицит», — прокомментировал начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, чьи слова приводятся в сообщении.

«Жажда наживы за счет здоровья сограждан лишает руководство таких хозсубъектов каких-либо морально-этических принципов. Однако хочу им напомнить, что в случае неисполнения выданного прокурором предостережения компаниям грозит административная ответственность», — добавил он.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Источник:©Аргументы и факты
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