Крупные компании в России получили отсрочки по налогам на 750 млн рублей

Всего от крупного бизнеса за прошлый месяц поступило более 800 заявлений. Сумма запрошенных отсрочек не раскрывается.
В ФНС подчеркнули, что новый инструмент только начал работать, а потому у бизнеса «еще достаточно времени», чтобы им воспользоваться. Рост числа заявлений на получение отсрочек ожидается в мае, поскольку из-за объявленного нерабочего периода срок предоставления деклараций был перенесен именно на этот месяц, пишет РБК.
Опрошенные агентством эксперты отмечают, что сумма предоставленной отсрочки в 750 млн рублей незначительна.
Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей.
По его мнению, об отсрочке по налогам пока попросили немногие компании, потому что в апреле наступил срок подачи деклараций за первый квартал, а негативные события начались во втором квартале. По этой причине основная часть заявлений об отсрочке будет подана в июле, уверен эксперт.
Орлов также указал, что из-за ограниченного списка пострадавших отраслей достаточно большой пласт экономики оказался отрезан от господдержки. Кроме того, многие компании могут отказываться от подачи заявлений из-за «достаточно суровых правил».
«Компания должна сначала допустить просрочку, попасть в категорию правонарушителей и только после этого, возможно, получить отсрочку. Для бизнеса риск налететь на штрафы и пени преобладает над нетривиальной задачей получить отсрочку. Поэтому крупные компании, особенно консервативные, не рискуют допускать задолженность и не обращаются за отсрочкой», — пояснил эксперт.
Российские власти утвердили список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей 6 апреля. В перечень тогда включили авиа- и автоперевозки, развлекательную сферу, физкультуру и спорт, турбизнес, общепит, дополнительное образование, организаторов конференций, ремонт электроники, химчистики, а также салоны красоты.
Позже правительство расширило список, добавив в него раздел «Деятельность в области здравоохранения», куда были включены стоматологические клиники.
Также к числу пострадавших отнесли кинотеатры, музеи, зоопарки и розничных торговцев непродовольственными товарами.
Представители малого и среднего бизнеса из попавших в перечень отраслей смогут рассчитывать на кредитные каникулы и отсрочку арендных платежей. Кроме того, Федеральная налоговая служба обещала, что временно не будет подавать заявления на банкротство таких фирм.