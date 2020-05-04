Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Жизнь на вулканеЧто примиряет сицилийцев с нависающей над ними смертельной опасностью
Фоторепортажи
26«Лучше меньше, да лучше»
10В Калифорнии зафиксировали аномальное скопление нефтетанкеров
13:17 (мск), источник: Forbes

Рубль резко подешевел к доллару и евро после нового падения нефтяных цен

В понедельник, 4 мая, курсы доллара и евро к российской валюте на открытии торгов выросли более чем на 1 рубль. Это происходило на фоне снижения нефтяных котировок.

ЦБ: $ 72.7263   -0.96 € 79.1189   -0.93 ММВБ: $ 75.4325   +1.04 € 82.5175   +1.07
Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 4 мая курс рубля существенно снижался на открытии торгов на Мосбирже. Доллар укреплялся к российской валюте более чем на полтора рубля по сравнению с предыдущим уровнем закрытия торгов — до 75,93 рублей.

Читайте также
Проклятие чёрного золота. Насколько мы зависели от нефти в разное время

К 11:26 мск рубль несколько отыграл потери, курс доллара был на уровне 75,44. Аналогичную динамику продемонстрировал евро — рост более чем на 1,5 рубля в начале торгов, до 83,02 рублей, и затем небольшое укрепление рубля — до 82,50 к 11:26.

Снижение курса российской валюты происходит на фоне падения нефтяных котировок. Стоимость нефти марки WTI снизилась на 4,7% до $18,85 за баррель, нефть марки Brent подешевела на 1,2% до $26,13. Котировки падают из-за опасений инвесторов по поводу сокращения свободных объемов нефтехранилищ в США. Нефть неудачно начала неделю, причем прошлую неделю котировки WTI окончили в плюсе — такое случилось впервые за месяц.

На открытии торгов 4 мая падал и российский фондовый рынок — индекс Мосбиржи снижался на 1,66%, долларовый индекс РТС — на 3,33% к 11:30 мск.

Ирина Юзбекова

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
«Кто-то зарабатывает на таком падении»: почему нефть снова дешевеет?В нефтяных компаниях настаивают, что ситуация на финансовом рынке не влияет на реальные поставки нефти.
 Забудьте про жизнь на 26 000 рублей в месяц: каким будет новый застой после пандемии
Внезапные миллионы: какие компании неожиданно богатеют на пандемии
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 145 тыс
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв подтвержденный COVID
Бывший футболист сборной России оправдался за слова о дармоедах
Врач рассказал, как шапка помогает при коронавирусе
В США сняли фантастическую молнию на фоне радуги (видео)
В «Бессмертный полк онлайн» подано более 600 тысяч заявок
Кабмин запустил инфосервис для поддержки граждан и бизнеса
Здоровье
11 звезд, которые поплатились за похудение Идеал недостижим, а возможности организма ограничены.
Hi-Tech
Новый Honor в России: тройная камера за минимум денег Модернизированный смартфон для экономных
Горячие темы на Авто
Как там прошло? 183
Итоги 177
Маска одноразовая. 107
Скушно.... 109
Кино
Одри Хепберн — 91: самые красивые кадры с величайшей актрисой Принцесса, Наташа Ростова и, конечно, любительница украшений «Тиффани» Холли Голайтли — любуемся яркими кадрами с изящной красавицей, иконой кинематографа
Новости партнеров
20-летняя миллиардерша всколыхнула Сеть этим видео
Россиян предупредили о масштабной катастрофе хуже, чем COVID-19
"Россия вымрет": священник рассказал, что ждет народ после карантина
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
Gnezdo.ru
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Надвигается страшное. Что будет с миром в 2020
Еще одна угроза движется в РФ со стороны Китая
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Леди
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Средства от монетизации ролика она отправит в профильные фонды.
Новости партнеров
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Степаненко заявила о возвращении к Петросяну
Мясников признал большой ошибкой введение самоизоляции в России
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь