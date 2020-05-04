17:40 (мск), источник: Коммерсантъ
Дворкович: экономический кризис только начинается
Бывший
«Банк России предполагает снижение валового внутреннего продукта от 4 до 6% в этом году. Это тот прогноз, на который пока можно ориентироваться, с учетом данных за последние несколько недель. Цифры неблагоприятные, но возможен как более, так и менее благоприятный сценарий развития событий», — сказал Дворкович в интервью РБК.
В этот период организация сконцентрирует свои усилия по поддержке компаний, рассказал Аркадий Дворкович. При этом он считает, что кризис «переживут практически все». На фоне кризиса возрастет спрос на дистанционные услуги, в том числе доставку и медицинские консультации онлайн.
Дворкович при этом выступил против раздачи денег населению, но поддержал усиление адресной поддержки. Это касается тех людей, которые наиболее страдают от нынешней ситуации, и это всегда правильно. Но я не сторонник, как термина, так и самого способа, связанного с вертолетными деньгами, для меня это очень странный термин — разбрасывание денег с вертолета. Все нужно делать разумно, адресно, исходя из интересов людей, — сказал он.
Напомним, глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что раздача денег всему населению приведет к «взрыву» инфляции, и людям будет тяжело