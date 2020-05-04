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17:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Дворкович: экономический кризис только начинается

Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинается, и он еще не затронул многие сегменты. По его мнению, ближайшие месяцы «будут достаточно тяжелыми».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 04.05
Инфицировано145 268+10 581
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Выздоровело18 095+1 456
Инфицировано3 531 618+79 333
Скончалось248 097+3 777
Выздоровело1 133 639+31 944
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Источник: Агентство «Москва»

«Банк России предполагает снижение валового внутреннего продукта от 4 до 6% в этом году. Это тот прогноз, на который пока можно ориентироваться, с учетом данных за последние несколько недель. Цифры неблагоприятные, но возможен как более, так и менее благоприятный сценарий развития событий», — сказал Дворкович в интервью РБК.

По его словам, основные проблемы начнутся «примерно в июне-июле», это видно также по резидентам «Сколково».

В этот период организация сконцентрирует свои усилия по поддержке компаний, рассказал Аркадий Дворкович. При этом он считает, что кризис «переживут практически все». На фоне кризиса возрастет спрос на дистанционные услуги, в том числе доставку и медицинские консультации онлайн.

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Дворкович при этом выступил против раздачи денег населению, но поддержал усиление адресной поддержки. Это касается тех людей, которые наиболее страдают от нынешней ситуации, и это всегда правильно. Но я не сторонник, как термина, так и самого способа, связанного с вертолетными деньгами, для меня это очень странный термин — разбрасывание денег с вертолета. Все нужно делать разумно, адресно, исходя из интересов людей, — сказал он.

Напомним, глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что раздача денег всему населению приведет к «взрыву» инфляции, и людям будет тяжело что-то на них купить. Ранее она также называла это крайней мерой, к которой стоит прибегать тогда, когда другие возможности исчерпаны. Против раздачи денег населению выступает и глава Сбербанка Герман Греф. Он также считает, что лучше оказывать адресную поддержку.

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Справка
Безработица и картошка. Как россияне переживали экономические кризисыКакие экономические штормы пережила страна и как эти события изменили нашу жизнь.
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