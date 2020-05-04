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4 мая, источник: Коммерсантъ

Цена нефти Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent выросла на 5,1% до $27,8 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

ЦБ: $ 72.7263   -0.96 € 79.1189   -0.93 ММВБ: $ 74.8325   +0.44 € 81.5650   +0.12
Источник: РИА "Новости"

Нефть марки WTI с поставкой в июне увеличилась на 5,9% и торгуется на уровне $20,9.

Напомним, 20 апреля фьючерсы нефти WTI рухнули до отрицательных значений. В ходе торгов их стоимость достигала минус $40,32 за баррель, что стало абсолютным историческим минимумом. На следующий день котировки снова вышли в плюс.

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