4 мая, источник: Коммерсантъ
Цена нефти Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent выросла на 5,1% до $27,8 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
Нефть марки WTI с поставкой в июне увеличилась на 5,9% и торгуется на уровне $20,9.
Напомним, 20 апреля фьючерсы нефти WTI рухнули до отрицательных значений. В ходе торгов их стоимость достигала минус $40,32 за баррель, что стало абсолютным историческим минимумом. На следующий день котировки снова вышли в плюс.