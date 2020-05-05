Названы самые востребованные профессии после окончания пандемии

По мнению экспертов, особенным спросом будут пользоваться антикризисные консультанты, которые помогут продвигать предприятия в критических обстоятельствах. Также будут актуальны услуги консультантов по личным финансам.
А сами работники, стремящиеся организовать удобный домашний офис, помогут стать востребованными дизайнерам интерьеров, сборщикам мебели и сантехникам.
Работодатели будут
Востребованными также будут сиделки, социальные работники и
Долгий период самоизоляции также спровоцирует рост востребованности психологов.
В марте этого года число удаленных вакансий в России увеличилось на 71%. Специалисты в области подбора персонала также заметили, что с введением режима самоизоляции в стране соискателей стала больше интересовать работа рядом с домом, а список вакансий для дистанционной трудовой деятельности значительно расширился. Самыми популярными дистанционными профессиями, согласно анализу экспертов компании, являются программисты и разработчики, специалисты в цифровом маркетинге и менеджеры по