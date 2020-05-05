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10:18 (мск), источник: Известия

Названы самые востребованные профессии после окончания пандемии

Профессии, которые будут востребованы на рынке труда после стабилизации ситуации с коронавирусом, назвал RT со ссылкой на специалистов Института прогрессивного образования.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 05.05
Инфицировано155 370+10 102
Скончалось1 451+95
Выздоровело19 865+1 770
Инфицировано3 585 357+65 456
Скончалось251 595+3 965
Выздоровело1 168 355+38 521
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Источник: AP 2020

По мнению экспертов, особенным спросом будут пользоваться антикризисные консультанты, которые помогут продвигать предприятия в критических обстоятельствах. Также будут актуальны услуги консультантов по личным финансам.

Переход на электронные платформы, работа в удаленном режиме, активная работа в соцсетях приведут к востребованности экспертов по SMM, программистов и контент-менеджеров.

А сами работники, стремящиеся организовать удобный домашний офис, помогут стать востребованными дизайнерам интерьеров, сборщикам мебели и сантехникам.

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Работодатели будут по-прежнему искать консультантов кол-центров, сотрудников интернет-магазинов и курьеров в связке с водителями и диспетчерами доставки.

Востребованными также будут сиделки, социальные работники и онлайн-врачи общей практики. Это связано с тем, что люди начнут активнее заботиться о своем здоровье и о состоянии близких, в особенности пожилых.

Долгий период самоизоляции также спровоцирует рост востребованности психологов.

В марте этого года число удаленных вакансий в России увеличилось на 71%. Специалисты в области подбора персонала также заметили, что с введением режима самоизоляции в стране соискателей стала больше интересовать работа рядом с домом, а список вакансий для дистанционной трудовой деятельности значительно расширился. Самыми популярными дистанционными профессиями, согласно анализу экспертов компании, являются программисты и разработчики, специалисты в цифровом маркетинге и менеджеры по онлайн-продажам.

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