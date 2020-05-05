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17:37 (мск), источник: РИА Новости

Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent впервые с 15 апреля превысила 30 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Источник: AP 2020

По состоянию на 17:08 июльские фьючерсы на североморскую смесь подорожали на 10,99% — до 30,19 доллара за баррель. При этом стоимость нефти марки WTI с поставкой в июне выросла на 18,83% — до 24,23 доллара.

Инвесторы связывают рост котировок с заявлениями правительств некоторых стран об ослаблении ограничительных мер, введенных ранее из-за распространения коронавируса и роста числа заразившихся.

«Перспективы на этот и следующий год становятся все более яркими: спрос должен поддерживаться восстанавливающейся мировой экономикой», — заявил агентству Рейтер нефтяной аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

Ситуация на нефтяном рынке

Нефтяные котировки резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии COVID-19 — когда многие государства ограничили перемещения граждан и ввели карантин, — а также после развала сделки ОПЕК+, когда ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров. В итоге цены снизились более чем в два раза.

Позже котировки восстанавливались в преддверии новой встречи ОПЕК+. В итоге 12 апреля страны — члены организации договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.

Однако в Международном энергетическогом агентстве заявляли, что соглашение ОПЕК+, вступившее в силу 1 мая, не способно компенсировать падение спроса в мире. Эксперты отмечали, что объема сокращения добычи может быть недостаточно с учетом сократившегося из-за пандемии спроса: снижение оценивают примерно в 30 миллионов баррелей в день.

Справка
Что такое «бумажная нефть»?

С конца ХХ века в мире начал динамично развиваться рынок так называемой «бумажной нефти», т. е. фьючерсных контрактов. К середине 1980-х годов он многократно превысил по стоимости объемы рынка физических поставок, и сегодня на бирже основные объемы — это фьючерсные контракты.

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