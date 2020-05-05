17:37 (мск), источник: РИА Новости
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent впервые с 15 апреля превысила 30 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17:08 июльские фьючерсы на североморскую смесь подорожали на 10,99% — до 30,19 доллара за баррель. При этом стоимость нефти марки WTI с поставкой в июне выросла на 18,83% — до 24,23 доллара.
Инвесторы связывают рост котировок с заявлениями правительств некоторых стран об ослаблении ограничительных мер, введенных ранее
«Перспективы на этот и следующий год становятся все более яркими: спрос должен поддерживаться восстанавливающейся мировой экономикой», — заявил агентству Рейтер нефтяной аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
Нефтяные котировки резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру
Позже котировки восстанавливались в преддверии новой встречи ОПЕК+. В итоге 12 апреля страны — члены организации договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в
Однако в Международном энергетическогом агентстве заявляли, что соглашение ОПЕК+, вступившее в силу 1 мая, не способно компенсировать падение спроса в мире. Эксперты отмечали, что объема сокращения добычи может быть недостаточно с учетом сократившегося