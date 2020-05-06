Бедные тратят, богатые копят. Как население США распорядилось «чеками Трампа»

Группа экономистов ведущих американских
Выплаты адресованы заработавшим менее $75 тыс. в прошлом году, не производятся владельцам доходов выше $99 тыс. в год на человека и меньше в случае, если доход в 2019 году был в диапазоне $75−99 тыс. (все оценки — до налогов).
Столь быстрая оценка расходов стала возможной в результате сотрудничества исследователей с популярным в США сервисом SaverLife, позволяющим пользователям контролировать свои расходы и систематизировать сбережения: экономисты получили доступ к анонимизированным данным о ежедневных расходах и сбережениях с апреля 2019 года по апрель 2020 года более 44 тыс. пользователей системы. Средний доход респондентов на человека в домохозяйстве составлял до налогов около $25 тыс. в год — это существенно ниже среднего уровня, SaverLife — скорее «народный» сервис, впрочем, высокодоходные группы, также присутствующие в наборе данных, исследователей практически не интересовали — они «выплат Дональда Трампа», как правило, не получали.
Задачей экономистов был поиск закономерностей в потребительском поведении домохозяйств в связи с выплатами — данные можно было связать с возрастом, гендером, уровнем образования, размером семей, местом проживания респондентов.
Предположения о том, как население США распорядится «пакетом стимулирования», были различны. С одной стороны, практика прямой денежной поддержки в США есть: работа сравнивает эффективность «чеков Трампа» со сходными программами 2001 и 2008 годов (при других типах экономического кризиса и в меньших масштабах). Напомним базовую логику закона CARES: выплаты производятся для общей поддержки спроса в экономике и для компенсации населению части новых расходов, связанных с принудительным противоэпидемическим ограничением активности. Опыт 2001 и 2008 годов позволял предположить, что деньги будут потрачены домохозяйствами в течение шести месяцев полностью, в основном на продовольствие и
В течение первых десяти дней в среднем домохозяйства уже потратили от $0,25 до $0,35 из каждого выплаченного доллара, что выше оценок. «Чеки Трампа» начали тратить, по сути, еще до того, как они были получены: средний уровень потребрасходов возрастал за два дня до получения сумм на 20−50%. Направление расходования, как и ожидалось, продовольствие (напомним, в США ограничена работа ресторанов и кафе), чего не ожидалось — товары длительного пользования (правда, в небольших объемах), на потребление
Предварительный ответ на вопрос «Лучше адресная помощь или всеобщая раздача денег?» также получен и предсказуем, хотя программой CARES в основном игнорируется. Группы анонимных респондентов в работе были поделены на четыре группы по уровню фиксируемых SaverLife сбережений.
Напомним, поддержка безработных оказывается в США по другим каналам. Таким образом, часть двухтриллионного пакета CARES, которая была бы вполне в состоянии компенсировать действительно понесенные домохозяйствами потери и поддержать часть спроса, видимо, с этой точки зрения была актом чистой благотворительности в пользу тех, кто в ней, по крайней мере сейчас, не нуждается.
Дмитрий Бутрин