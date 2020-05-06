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14:45 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Бедные тратят, богатые копят. Как население США распорядилось «чеками Трампа»

Группе экономистов уже через десять дней после получения большинством граждан США прямой денежной поддержки от правительства удалось оценить, с какой скоростью и на что эти деньги тратятся. Их выводы соответствуют ожиданиям: адресные программы поддержки эффективнее всеобщей раздачи денег, до трети «чеков Трампа» потрачено уже в первую неделю, и чем более благополучна семья, тем выше склонность обратить их в сбережения, а не пустить на потребление, как рассчитывало правительство.

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Источник: AP 2020

Группа экономистов ведущих американских бизнес-школ — Kellog, Booths, бизнес-школы университета Columbia — и Стефен Мейер из Университета Южной Дании в серии работ NBER опубликовали первое исследование изменения расходов граждан США, получивших от правительства прямые денежные выплаты в конце марта 2020 года.

Напомним, акт CARES в рамках пакета поддержки экономики США на $2 трлн с 25 марта предоставил значительной части американцев денежную субсидию, распределяемую налоговыми органами, — от $1,2 тыс. на одинокого гражданина до $4,4 тыс. на семейную пару с двумя детьми.

Выплаты адресованы заработавшим менее $75 тыс. в прошлом году, не производятся владельцам доходов выше $99 тыс. в год на человека и меньше в случае, если доход в 2019 году был в диапазоне $75−99 тыс. (все оценки — до налогов).

Чек с президентской подписью | Источник: AP 2020

Столь быстрая оценка расходов стала возможной в результате сотрудничества исследователей с популярным в США сервисом SaverLife, позволяющим пользователям контролировать свои расходы и систематизировать сбережения: экономисты получили доступ к анонимизированным данным о ежедневных расходах и сбережениях с апреля 2019 года по апрель 2020 года более 44 тыс. пользователей системы. Средний доход респондентов на человека в домохозяйстве составлял до налогов около $25 тыс. в год — это существенно ниже среднего уровня, SaverLife — скорее «народный» сервис, впрочем, высокодоходные группы, также присутствующие в наборе данных, исследователей практически не интересовали — они «выплат Дональда Трампа», как правило, не получали.

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Задачей экономистов был поиск закономерностей в потребительском поведении домохозяйств в связи с выплатами — данные можно было связать с возрастом, гендером, уровнем образования, размером семей, местом проживания респондентов.

Предположения о том, как население США распорядится «пакетом стимулирования», были различны. С одной стороны, практика прямой денежной поддержки в США есть: работа сравнивает эффективность «чеков Трампа» со сходными программами 2001 и 2008 годов (при других типах экономического кризиса и в меньших масштабах). Напомним базовую логику закона CARES: выплаты производятся для общей поддержки спроса в экономике и для компенсации населению части новых расходов, связанных с принудительным противоэпидемическим ограничением активности. Опыт 2001 и 2008 годов позволял предположить, что деньги будут потрачены домохозяйствами в течение шести месяцев полностью, в основном на продовольствие и non-durables — потребительские товары краткосрочного спроса.

Результаты, полученные исследователями, с одной стороны, глубоко банальны и предсказуемы, с другой — демонстрируют довольно низкую эффективность программы.
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В течение первых десяти дней в среднем домохозяйства уже потратили от $0,25 до $0,35 из каждого выплаченного доллара, что выше оценок. «Чеки Трампа» начали тратить, по сути, еще до того, как они были получены: средний уровень потребрасходов возрастал за два дня до получения сумм на 20−50%. Направление расходования, как и ожидалось, продовольствие (напомним, в США ограничена работа ресторанов и кафе), чего не ожидалось — товары длительного пользования (правда, в небольших объемах), на потребление non-durables программа не повлияла.

Предварительный ответ на вопрос «Лучше адресная помощь или всеобщая раздача денег?» также получен и предсказуем, хотя программой CARES в основном игнорируется. Группы анонимных респондентов в работе были поделены на четыре группы по уровню фиксируемых SaverLife сбережений.

Наиболее бедная группа с 25 марта уже потратила 40% сумм из «чеков Трампа». Наиболее обеспеченная группа практически не тратила господдержку, превратив ее в новые сбережения и обессмыслив часть усилий правительства США по поддержке общего спроса.

Напомним, поддержка безработных оказывается в США по другим каналам. Таким образом, часть двухтриллионного пакета CARES, которая была бы вполне в состоянии компенсировать действительно понесенные домохозяйствами потери и поддержать часть спроса, видимо, с этой точки зрения была актом чистой благотворительности в пользу тех, кто в ней, по крайней мере сейчас, не нуждается.

Адресная и «запросная» схемы поддержки, что очевидно, более эффективны — впрочем, исследование на микроуровне не может учитывать стимулирующих и деструктивных эффектов самой идеи «всеобщей раздачи денег», явно являющейся частью политики американского президента Дональда Трампа.

Дмитрий Бутрин

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