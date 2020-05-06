14:22 (мск), источник: Forbes
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Доля должников, которые отказываются платить по кредитам
Первый месяц самоизоляции ухудшил платежеспособность российских заемщиков, сообщил РБК со ссылкой на данные крупных банков и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В апреле на 10 процентных пунктов выросла доля тех, кто отказывается платить по кредитам, ссылаясь на финансовые трудности, теперь таких 60%. Причем 30% неплательщиков объясняют неплатежеспособность тем, что потеряли работу. Еще год назад таких было 18%, подсчитала НАПКА. Доля тех, кто связал свои финансовые трудности с падением доходов, достигла 40% (также выросла на 10 процентных пунктов).
«Несмотря на то, что сами должники прямо ссылаются на коронавирус, по факту лишь в единичных случаях — не более 1% — мы понимаем, что пандемия стала мощным фактором, негативно отразившимся на должниках», — отметил президент ассоциации Эльман Мехтиев. Статистика коллекторских агентств включает только тех, кто уже испытывал проблемы с выплатой кредитов, но режим самоизоляции повлиял и на прежде добросовестных плательщиков, отметил он.
Сейчас большое число клиентов действительно связывают нарушения в оплате кредитов с пандемией, подтвердил РБК представитель Сбербанка. По его словам, чаще всего в качестве причины такие заемщики называют как раз потерю работы и сокращение дохода. Доля должников, которые заявили о потере работы или ее отсутствии
«В ходе телефонных консультаций люди рассказывают, что их предприятие приостановило деятельность в связи с ограничениями
«Начиная с апреля выросли входы в просрочку по потребительским кредитам, автокредитам и ипотечным кредитам. Но говорить о снижении платежеспособности клиентов пока преждевременно», — отметил замдиректора департамента аналитического менеджмента Росбанка Евгений Сеньковский. Он отметил, что в апреле значительно выросло число запросов на реструктуризацию займов или кредитные каникулы.
В «Ренессанс Кредит» число заявлений о невозможности погасить кредит выросло на 17% в апреле в сравнении с показателями
В рабочие дни марта банки в среднем выдавали примерно 63 500 кредитов наличными. Тогда как в первую неделю самоизоляции средний показатель составил только 19 500 в день. Центробанк сообщил 24 апреля, что банки получили 994 300 обращений об изменении условий кредитного договора. Только с 16 по 22 апреля количество поступивших подобных требований выросло примерно на 400 000 в сравнении с периодом с 22 марта по 15 апреля. По состоянию на 22 апреля удовлетворено было 450 400 заявлений.
Ринат Таиров