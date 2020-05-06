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14:22 (мск), источник: Forbes

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Доля должников, которые отказываются платить по кредитам из-за финансовых трудностей, в апреле выросла до 60%. Почти треть неплательщиков объясняют это тем, что остались без работы.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 06.05
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Источник: РИА "Новости"

Первый месяц самоизоляции ухудшил платежеспособность российских заемщиков, сообщил РБК со ссылкой на данные крупных банков и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В апреле на 10 процентных пунктов выросла доля тех, кто отказывается платить по кредитам, ссылаясь на финансовые трудности, теперь таких 60%. Причем 30% неплательщиков объясняют неплатежеспособность тем, что потеряли работу. Еще год назад таких было 18%, подсчитала НАПКА. Доля тех, кто связал свои финансовые трудности с падением доходов, достигла 40% (также выросла на 10 процентных пунктов).

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«Несмотря на то, что сами должники прямо ссылаются на коронавирус, по факту лишь в единичных случаях — не более 1% — мы понимаем, что пандемия стала мощным фактором, негативно отразившимся на должниках», — отметил президент ассоциации Эльман Мехтиев. Статистика коллекторских агентств включает только тех, кто уже испытывал проблемы с выплатой кредитов, но режим самоизоляции повлиял и на прежде добросовестных плательщиков, отметил он.

Сейчас большое число клиентов действительно связывают нарушения в оплате кредитов с пандемией, подтвердил РБК представитель Сбербанка. По его словам, чаще всего в качестве причины такие заемщики называют как раз потерю работы и сокращение дохода. Доля должников, которые заявили о потере работы или ее отсутствии из-за самоизоляции, выросла на 20−50% в сравнении с предыдущими месяцами, добавил представитель ВТБ. Газпромбанк заметил увеличение уровня просроченных долгов на 0,2 процентного пункта и считает рост незначительным, связанным со снижением доходов клиентов и режимом самоизоляции.

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«В ходе телефонных консультаций люди рассказывают, что их предприятие приостановило деятельность в связи с ограничениями из-за коронавируса. Не все работодатели, особенно в сфере малого бизнеса, сохраняют наемным работникам даже часть дохода», — сообщил РБК представитель Промсвязьбанка.

«Начиная с апреля выросли входы в просрочку по потребительским кредитам, автокредитам и ипотечным кредитам. Но говорить о снижении платежеспособности клиентов пока преждевременно», — отметил замдиректора департамента аналитического менеджмента Росбанка Евгений Сеньковский. Он отметил, что в апреле значительно выросло число запросов на реструктуризацию займов или кредитные каникулы.

В «Ренессанс Кредит» число заявлений о невозможности погасить кредит выросло на 17% в апреле в сравнении с показателями февраля-марта, рассказала руководитель службы по работе с проблемными кредитами банка Анастасия Малкова. «Примерно в 27% случаев заемщики ссылаются на ситуацию, связанную с коронавирусом, более половины из этих клиентов (66%) говорят о потере работы и снижении дохода. По сравнению с февралем-мартом доля тех, кто называет в качестве основной причины сокращение дохода, выросла на 24%», — цитирует Малкову РБК.

Российские банки стали в три раза реже выдавать кредиты после того, как в России были введены выходные дни, следовало из данных Объединенного кредитного бюро.

В рабочие дни марта банки в среднем выдавали примерно 63 500 кредитов наличными. Тогда как в первую неделю самоизоляции средний показатель составил только 19 500 в день. Центробанк сообщил 24 апреля, что банки получили 994 300 обращений об изменении условий кредитного договора. Только с 16 по 22 апреля количество поступивших подобных требований выросло примерно на 400 000 в сравнении с периодом с 22 марта по 15 апреля. По состоянию на 22 апреля удовлетворено было 450 400 заявлений.

Ринат Таиров

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