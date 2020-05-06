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6 мая, источник: Lenta.Ru

Подсчитаны убытки ВВП России из-за нерабочего месяца

Объявленный нерабочим из-за карантина месяц может обойтись российскому ВВП в 1,5−2 процента в годовом выражении. Об этом говорится в опубликованном на сайте Центробанка докладе о денежно-кредитной политике.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:32 MSK, 07.05
Инфицировано165 929+10 559
Скончалось1 537+86
Выздоровело21 327+1 462
Инфицировано3 742 665+86 021
Скончалось262 709+5 973
Выздоровело1 237 907+40 987
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Источник: РИА "Новости"

«По оценкам Банка России, сам по себе один полный нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП от 1,5 до 2,0 процентов (или от 4,5 до 6 процентов из ВВП соответствующего квартала)», — говорится в докладе. Аналитики также отметили, что больше всего от введенных ограничений страдает сфера услуг, а сервисы доставки и онлайн-торговли наоборот оказываются в преимуществе.

Кроме того, постепенное снятие карантинных мер и последствия остановки работы предприятий значительно усилят эффект, добавляют авторы доклада. При этом усилия правительства РФ, направленные на борьбу с последствиями вынужденной самоизоляции, позволят смягчить последствия для населения, бизнеса и экономики в целом.

Ранее потери экономики РФ на фоне эпидемии коронавируса подсчитали специалисты Еврокомиссии. По их данным, ВВП страны снизится на пять процентов в годовом выражении.

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