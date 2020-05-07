В России предложили вернуть деньги за отмененные авиарейсы из бюджета

На данный момент российские авиакомпании, которые оказались в критической ситуации после закрытия международного сообщения из-за пандемии коронавируса, предлагают своим клиентам сертификаты и или ваучеры на будущие перелеты вместо возврата денег.
Отмечается, что получить средства за билеты не могут около 1 млн пассажиров, а по экспертным оценкам компенсации могут составить более 25 млрд рублей. При этом в ближайшие полгода ожидается слабый спрос на авиабилеты.
В апреле общественники обращались в Генеральную прокуратуру и просили разобраться в ситуации с возвратом денег за авиабилеты. В пресс-службе ведомства «Известиям» подтвердили многочисленные жалобы от пассажиров.
К настоящему моменту все авиакомпании по факту перешли на расчет ваучерами либо сертификатами по причине отсутствия средств, утверждает источник «Известий» на авиарынке. Теоретически возможность вернуть «живые» деньги сохраняется, но практически это нереально, рассказал глава ООП Илья Зотов.