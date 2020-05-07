09:28 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Товары народного наблюдения
Ношение масок в
Региональные власти в ходе поэтапной отмены введенных в связи с коронавирусом ограничений могут потребовать от салонов красоты, парикмахерских и непродовольственных магазинов установки камер с видеоаналитикой, которые бы отслеживали соблюдение требований Роспотребнадзора. «Ростелеком» и NtechLab уже начали поставлять такие решения в Нижегородскую область, где установку камер могут субсидировать власти. Подобные решения применяются в Казани, ими интересуются и в
Контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора к работе
В числе бизнесов, которые смогут возобновить работу в регионе в ближайшее время, предприятия по обслуживанию автомобилей, ателье, прачечные и химчистки, салоны красоты и парикмахерские, непродовольственные магазины. По рекомендации Роспотребнадзора они должны регулярно дезинфицировать помещения, измерять температуру сотрудникам, которые должны носить маски, обслуживать по одному клиенту и обеспечить соблюдение ими дистанции 1,5 м. Алгоритмы NtechLab смогут контролировать исполнение предписаний с помощью системы распознавания силуэтов, сообщил «Ъ» представитель компании. Информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему видеоаналитики, которая будет формировать отчетность о соблюдении требований. Доступ к отчетности будет предоставляться только уполномоченным контролирующим органам, подчеркивают в компании.
Ряд субъектов уже ввели обязательный масочный режим — это на сегодняшний день 68 субъектов. Безусловно, это дает позитивные результаты.
NtechLab обсуждает внедрение подобных решений с властями нескольких десятков регионов, утверждает представитель компании. Как сообщал «Ъ» 31 марта, ее решения также используют для контроля соблюдения самоизоляции в Москве. NtechLab на 100% принадлежит кипрской материнской структуре, где, по последним раскрывавшимся данным за 2018 год, 12,5% владеет «Ростех», 25% — фонд Рубена Варданяна, остальными — Артем Кухаренко и еще четверо основателей.
В Петербурге, возможно, учтут опыт Нижегородской области, сообщил источник «Ъ» в администрации города. Но на уровне правительства внедрение такой системы пока не обсуждалось, и бюджетные деньги на это точно выделяться не будут, уверен он, «такие обязательства могут взять на себя только сами предприятия». Подобный принцип уже действует в отношении парикмахерских в Казани, которые были открыты в конце апреля, сообщили в
В Крыму, где с 1 мая начали работу салоны красоты, автомагазины, магазины стройматериалов и бытовой химии, мастерские по ремонту обуви, компьютеров и прачечные, соблюдение норм проверяют сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры, внедрение автоматизированных систем пока не обсуждалось, сообщили в
Проекты видеонаблюдения с функцией распознавания лиц планируется также реализовать в Дальневосточном, Приволжском и Сибирском федеральных округах, говорит гендиректор VisionLabs (на 25% принадлежит Сбербанку) Дмитрий Марков. Решение этой компании тоже применяется в московской системе видеонаблюдения и может распознавать людей в масках, напомнил он. Биометрическая система распознавания лиц для контроля за самоизоляцией используется и на Сахалине, отметил директор по
Средства компьютерного зрения действительно позволяют рассчитывать дистанцию между людьми и определять маски на лицах, если камеры передают достаточно четкую картинку, подтверждает директор группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев. По его оценке, аппаратная часть такого комплекса может стоить около 100 тыс. руб., а аналитика на удаленных серверах может обходиться до нескольких тысяч рублей на камеру. Системы могут пригодиться и после окончания пандемии, считает руководитель проектов по видеоаналитике КРОК Татьяна Павлова, они, например, могут помогать компаниям в планировании графика работы и учете рабочего времени сотрудников.
Юлия Тишина; Кирилл Антонов, Казань; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург; Вадим Никифоров, Симферополь