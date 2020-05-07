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09:28 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Товары народного наблюдения

Ношение масок в торгово-сервисных предприятиях проверят с помощью камер.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 07.05
Инфицировано165 929+10 559
Скончалось1 537+86
Выздоровело21 327+1 462
Инфицировано3 753 219+89 076
Скончалось263 843+6 540
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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Региональные власти в ходе поэтапной отмены введенных в связи с коронавирусом ограничений могут потребовать от салонов красоты, парикмахерских и непродовольственных магазинов установки камер с видеоаналитикой, которые бы отслеживали соблюдение требований Роспотребнадзора. «Ростелеком» и NtechLab уже начали поставлять такие решения в Нижегородскую область, где установку камер могут субсидировать власти. Подобные решения применяются в Казани, ими интересуются и в Санкт-Петербурге, но там пока не готовы выделять на это бюджетные деньги.

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Контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора к работе торгово-сервисных предприятий малого и среднего бизнеса при поэтапной отмене ограничений в некоторых регионах готовятся с помощью видеонаблюдения, выяснил «Ъ». Так, в Нижегородской области планируется внедрить совместное решение «Ростелекома» и NtechLab, а также местную систему видеоаналитики «Оптимист», рассказали «Ъ» в пресс-службе губернатора области Глеба Никитина. В период майских праздников эти решения начали тестировать несколько компаний, установка камер, подключенных к единой сети видеонаблюдения, станет одним из условий для открытия предприятий в области, заявили там. Нижегородское правительство прорабатывает возможность выделения субсидий на компенсацию части расходов заинтересованным предприятиям, сообщил его представитель.

В числе бизнесов, которые смогут возобновить работу в регионе в ближайшее время, предприятия по обслуживанию автомобилей, ателье, прачечные и химчистки, салоны красоты и парикмахерские, непродовольственные магазины. По рекомендации Роспотребнадзора они должны регулярно дезинфицировать помещения, измерять температуру сотрудникам, которые должны носить маски, обслуживать по одному клиенту и обеспечить соблюдение ими дистанции 1,5 м. Алгоритмы NtechLab смогут контролировать исполнение предписаний с помощью системы распознавания силуэтов, сообщил «Ъ» представитель компании. Информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему видеоаналитики, которая будет формировать отчетность о соблюдении требований. Доступ к отчетности будет предоставляться только уполномоченным контролирующим органам, подчеркивают в компании.

Ряд субъектов уже ввели обязательный масочный режим — это на сегодняшний день 68 субъектов. Безусловно, это дает позитивные результаты.
Анна Попова
глава Роспотребнадзора

NtechLab обсуждает внедрение подобных решений с властями нескольких десятков регионов, утверждает представитель компании. Как сообщал «Ъ» 31 марта, ее решения также используют для контроля соблюдения самоизоляции в Москве. NtechLab на 100% принадлежит кипрской материнской структуре, где, по последним раскрывавшимся данным за 2018 год, 12,5% владеет «Ростех», 25% — фонд Рубена Варданяна, остальными — Артем Кухаренко и еще четверо основателей.

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В Петербурге, возможно, учтут опыт Нижегородской области, сообщил источник «Ъ» в администрации города. Но на уровне правительства внедрение такой системы пока не обсуждалось, и бюджетные деньги на это точно выделяться не будут, уверен он, «такие обязательства могут взять на себя только сами предприятия». Подобный принцип уже действует в отношении парикмахерских в Казани, которые были открыты в конце апреля, сообщили в пресс-службе президента Татарстана, отказавшись уточнить, какая именно система контролирует работу и закупается ли для этого властями дополнительное оборудование. «Представители отрасли сами предлагали установить камеры, чтобы контролировать соблюдение условий Роспотребнадзора», — отметили там.

В Крыму, где с 1 мая начали работу салоны красоты, автомагазины, магазины стройматериалов и бытовой химии, мастерские по ремонту обуви, компьютеров и прачечные, соблюдение норм проверяют сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры, внедрение автоматизированных систем пока не обсуждалось, сообщили в пресс-службе правительства республики. В Севастополе, где с 11 мая возобновит работу непродовольственная розница, внедрения подобных систем пока также не требовали.

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Камеры нарушенного соблюдения

Проекты видеонаблюдения с функцией распознавания лиц планируется также реализовать в Дальневосточном, Приволжском и Сибирском федеральных округах, говорит гендиректор VisionLabs (на 25% принадлежит Сбербанку) Дмитрий Марков. Решение этой компании тоже применяется в московской системе видеонаблюдения и может распознавать людей в масках, напомнил он. Биометрическая система распознавания лиц для контроля за самоизоляцией используется и на Сахалине, отметил директор по бизнес-развитию биометрических систем ЦРТ (контролируется Сбербанком) Андрей Хрулев.

Средства компьютерного зрения действительно позволяют рассчитывать дистанцию между людьми и определять маски на лицах, если камеры передают достаточно четкую картинку, подтверждает директор группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев. По его оценке, аппаратная часть такого комплекса может стоить около 100 тыс. руб., а аналитика на удаленных серверах может обходиться до нескольких тысяч рублей на камеру. Системы могут пригодиться и после окончания пандемии, считает руководитель проектов по видеоаналитике КРОК Татьяна Павлова, они, например, могут помогать компаниям в планировании графика работы и учете рабочего времени сотрудников.

Юлия Тишина; Кирилл Антонов, Казань; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург; Вадим Никифоров, Симферополь

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Источник:©Аргументы и факты
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