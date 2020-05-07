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10:07 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты

Правительство готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии. По данным «Ъ», соответствующий законопроект уже разработан. В авиации меру называют спасительной, отмечая, что в противном случае отрасль ждут массовые банкротства. Однако эксперты полагают, что решение задним числом лишить пассажиров возможности вернуть свои деньги противоречит общим нормам права.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как выяснил «Ъ», в правительстве подготовлен законопроект, который может разрешить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты.

Компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира, с тем чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку.
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Особый формат может быть установлен по решению правительства в случае введения режима повышенной готовности или ЧС, рассказали «Ъ» источники в отрасли. По их данным, подготовкой документа занималось Минэкономики, его поддержала комиссия по повышению устойчивости экономики во главе с первым вице-премьером (сейчас — врио премьера) Андреем Белоусовым, а также комиссия по законопроектной деятельности. Собеседники «Ъ» допускают, что Госдума рассмотрит законопроект уже в мае.

В Минтрансе подтвердили участие в разработке законопроекта. В Минэкономики «Ъ» подтвердили, что соответствующие предложения содержатся в проекте закона, разработанном с участием целого ряда ведомств, который внесен министерством в правительство. Конкретно эти меры были предложены Минтрансом, добавляют в Минэкономики. Документ будет внесен в Госдуму в установленном порядке в случае одобрения правительством, заключили в министерстве.

Причиной подготовки законопроекта стала критическая ситуация, в которой оказались перевозчики из-за карантинных мер.

В частности, в авиации на конец марта пассажиропоток упал на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, соразмерно снизилась и выручка. При этом постоянные расходы компаний — выплата зарплаты, аренда самолетов и так далее — остаются почти неизменными. Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин назвал инициативу по введению ваучеров жизненно важной для отрасли. «Решение позволит сохранить ликвидность во всех звеньях. Во всех крупных авиакомпаниях, включая нашу, речь идет о сотнях тысяч и миллионах возвратов. Мы уже предложили в качестве альтернативного инструмента быстрого урегулирования систему сертификатов, и пассажиры ее приняли», — сказал он.

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Источники «Ъ» говорят, что в авиации объем возвратов может достигать около 70 млрд руб., из которых 40 млрд руб. приходятся на «Аэрофлот». В нынешней ситуации компании неспособны вернуть эти деньги. «Если механизм (ваучеров.— “Ъ”) не будет легализован, нас всех без исключения ждет радостное банкротство», — отмечает собеседник «Ъ» в одной из крупных авиакомпаний. Источники «Ъ» подчеркивают, что легализация ваучеров — общемировая практика, к ней прибегли в том числе Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair, EasyJet, Southwest, United, Delta, Emirates, Qatar Airlines, Qantas, Singapore Airlines «при полной поддержке авиационных властей ЕС, США и других государств».

Проблемы возврата билетов актуальны и для железнодорожного транспорта. ОАО РЖД уже позволило пассажирам вернуть более 3,5 млн ранее приобретенных билетов на 8 млрд руб., отмечают источники «Ъ», добавляя, что это сделано в условиях, когда спрос на железнодорожные перевозки дальнего следования сократился более чем на 70%.

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Всего в 2020 году прогнозируется снижение объемов пассажирских перевозок более чем на 41%, говорят собеседники. В ОАО РЖД отказались от комментариев.

В критической ситуации оказались и речные круизные компании, которые продавали билеты на текущий сезон еще с лета 2019 года. Крупнейшие судоходные компании к марту получили более 2,2 млрд руб. авансовых платежей, подлежащих возврату, говорит источник «Ъ» в отрасли. Эти деньги израсходованы на ремонт флота в зимний период, предоплату за судовое топливо, зарплату персонала, операционные и другие обязательные платежи, уточняет он. При этом операционные поступления сократились почти до нуля, так как пассажиры не заказывают туры из-за ситуации с коронавирусом. В начале апреля Российская палата судоходства оценивала возможные потери от остановки круизной навигации в 15 млрд руб.

Эксперты по-разному оценивают легализацию ваучеров.

Так, исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что это необходимая мера, хотя и несколько запоздалая. «Но массовой атаки на авиакомпании со стороны регулирующих органов не произошло, и, если позиция Минтранса воплотится в закон, ситуацию удастся урегулировать», — считает эксперт. Однако глава Союза пассажиров Кирилл Янков считает, что, если рейс отменен и компания не несла переменных затрат на перевозку, речи о ваучерах идти не должно. Он добавляет, что, согласно общему принципу права, норма, ухудшающая чье-либо положение, обратной силы не имеет. Таким образом, полагает Янков, введение ваучеров задним числом вместо возврата денег за отмененные рейсы невозможно. В то же время эксперт считает правильным ввести ваучеры за отказ пассажиров из-за коронавируса лететь неотмененными рейсами.

Анастасия Веденеева, Герман Костринский, Наталья Скорлыгина

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