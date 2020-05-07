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07:38 (мск), источник: Life.ru

Зарплата в тренде. Куда устроиться работать во время карантина и где сейчас больше всего платят

Лайф выяснил, в каких сферах сейчас больше всего вакансий и где самые высокие зарплаты.

В начале мая губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что на сельскохозяйственных предприятиях региона не хватает рабочих рук. «Если липчане не начнут работать, запустим приезжих», — заявил глава региона. Он пояснил, что работы и вакансий много, но липчан не привлекает сфера АПК. При этом зарплаты для региона немаленькие. Например, за сбор ягод платят от 40 тысяч рублей в месяц, а за сбор яблок — по две тысячи в сутки.

Действительно, в то время как на одних предприятиях идёт сокращение персонала, другие не могут найти сотрудников. Кадровики обращают внимание, что вакансий немало.

— Несмотря на небольшую паузу в начале апреля, к концу месяца активность работодателей стала постепенно возвращаться, — рассказал категорийный менеджер «Авито. Работа» Дмитрий Пучков.

По нашим данным, на конец апреля наибольшее число вакансий в России было в трёх группах профессий: производство и сельское хозяйство, строительство, продажи.
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В этих сферах продолжается активный наём сотрудников со всеми мерами предосторожности. Особенно это актуально для сельского хозяйства, так как сейчас самое время для посевных работ по всей стране, и для строительства, ведь эта отрасль признана одной из главных по количеству работников.

По словам Дмитрия Пучкова, во всех этих сферах можно трудоустроиться и без специальных навыков, а значит, они отлично подойдут для подработки или временной занятости. Самые высокие зарплаты, по данным сервиса «Авито. Работа», на конец апреля оказались в следующих группах профессий: строительство (55 900 рублей), медицина и фармацевтика (47 900 рублей), а также транспорт и логистика (47 200 рублей).

— По возможности лучше не менять сейчас работу, если только нет твёрдой уверенности, что это идеальное предложение, — говорит Дмитрий Пучков. — Однако если вы попали под сокращение или полны решимости сменить место работы, то, помимо сферы сельского хозяйства и строительства, стоит приглядеться к продуктовому ретейлу, а также сервисам, предлагающим всевозможные онлайн-услуги и онлайн-развлечения. В этих сферах ещё растут продажи и ощущается приток новых пользователей.

Для того чтобы быстро найти работу, сейчас нужно проявлять активность, так как количество кандидатов больше, чем вакансий.
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Откликайтесь на подходящие вакансии, звоните напрямую работодателю и не ограничивайтесь двумя-тремя компаниями. Чем больше вариантов на начальном этапе получится задействовать, тем больше возможностей получить долгожданное приглашение на собеседование. Кстати, переговоры сейчас с лёгкостью проводятся онлайн.

— Распространение коронавируса дало серьёзный толчок в развитии удалённой работы, — рассказал пресс-секретарь SuperJob Константин Тихов. — Интерес к ней со стороны работодателей и соискателей вырос в марте более чем в три раза по сравнению с февралём. Развитие дистанционной работы выгодно компаниям, которые экономят на аренде и обслуживании офиса. Выгодно это и работникам, которые получают возможность найти работу в другом регионе. К тому же сотрудники могут экономить время на дорогу.

В то же время многие всё равно не хотят работать дома, поэтому в скором времени следует ждать развития спроса на коворкинги, которые будут располагаться в спальных районах. Кадровики отмечают стабильно высокий спрос на медицинский персонал, врачей, а также работников IT-сферы.

При этом именно кризис — самое удачное время для поиска работы.

— Во-первых, по окончании режима самоизоляции желающих найти работу будет значительно больше. Во-вторых, большинство тех, у кого есть работа и кто до кризиса думал о её смене, сейчас предпочитают отказаться от перехода на новое место, — отметил Константин Тихов.

По данным SuperJob, в Москве среди самых востребованных профессий в продуктовом и аптечном ретейле — продавцы, кассиры, фармацевты, товароведы и администраторы магазинов. Зарплаты от 45 до 60 тысяч рублей на руки после выплаты налогов. В зависимости от позиции. Также требуются работники в сферу логистики и на склады. Например, средняя зарплата водителя-экспедитора — 65 тысяч. Очень востребованы специалисты в области информационных технологий. Программисты получают в среднем от 140 до 170 тысяч рублей.

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