Кудрин считает, что правительство должно поддержать весь малый и средний бизнес

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Правительство должно расширить объем поддержки малого и среднего бизнеса, расширив ее с только пострадавших отраслей на весь бизнес, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
«Я например за то, чтобы расширить меры поддержки для малого и среднего бизнеса не только по пострадавшим отраслям, а на весь малый и средний бизнес. Да, это удвоит и утроит объем поддержки по этой категории предприятий, но сегодня на это надо пойти», — сказал он в интервью Алексею Пивоварову на его
По мнению Кудрина, третий пакет мер поддержки экономики должен быть объемом не менее 1 трлн руб.
«Сейчас готовится третий пакет поддержки экономики. Какой он будет — мы еще не знаем. Я бы считал, что он должен быть не меньше 1 трлн руб., может быть даже больше, насколько правительство сможет поднять эту сумму, эту цифру, мы увидим», — сказал он.
Глава Счетной палаты добавил, что выдавать помощь «всем поголовно» будет неэффективной мерой с точки зрения расходов. «Я бы считал, что не нужно всем поголовно выдавать, поскольку это будет неэффективно с точки зрения расходов средств — средств не так много. А вот поддержать в большей степени, чем на 1 МРОТ, тех, кто действительно попал в эту ситуацию — я бы согласился, что нужно сконцентрировать эту помощь на тех, кто именно страдает», — заключил глава Счетной палаты.