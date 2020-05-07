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18:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван самый обедневший человек мира

Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно обеднел на 30 миллиардов долларов, его состояние сократилось на 19 процентов. Таким образом, он потерял из-за кризиса больше денег, чем кто-либо другой в мире. Об этом пишет Bloomberg.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 07.05
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Источник: AFP 2020

Аналитики считают, что его флагманский бренд Louis Vuitton имеет рентабельность в 45 процентов. Но большинство модных бутиков по всему миру закрыты уже более месяца, что приводит к упущенной выгоде на миллиарды долларов. В разгар кризиса Арно готов заплатить 16 миллиардов долларов за компанию Tiffany & Co., что будет крупнейшим приобретением в индустрии роскоши. По словам экспертов, большая прибыль, которую приносят компании Арно, дают ему возможность не только пережить кризис, но и продолжать расширяться.

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Бизнесмен построил карьеру, инвестируя в периоды спада, когда его конкуренты были слишком ослаблены кризисом. LVMH планирует открыть универмаг Samaritaine в Париже в качестве центра беспошлинной торговли, стоимость проекта оценивается в миллиард долларов. Группа компаний также хочет построить роскошный отель Cheval Blanc в Лос-Анджелесе.

«Вы можете разделить лучших миллиардеров мира на успешных риск-менеджеров и очень успешных риск-менеджеров; Арно очень успешен», — сказала бывший председатель LVMH Americas Полин Браун.

Судьба отрасли, а вместе с ней и Арно, во многом будет зависеть от китайского рынка, на долю которого приходится более трети продаж предметов роскоши и две трети роста сектора в последние годы. По словам финансового директора LVMH Жан-Жака Гиони, в Китае растет уровень потребления после карантина.

Однако не всем бизнесменам кризис принес убытки. Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.

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19:47 (мск)© Ньюстюб
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