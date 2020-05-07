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17:43 (мск), источник: РИА Новости

Белоруссия рассчитывает на поставки американской нефти по трубе из Польши

МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Белоруссия рассчитывает на поставки американской нефти на свой НПЗ трубопроводным транспортом из Польши, заявил РИА Новости в четверг пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Источник: AP 2020

Ранее источник в нефтяной сфере сообщал РИА Новости, что республика намерена до конца года начать прокачку нефти по трубе из Польши на свой НПЗ в Мозыре, а объем поставок предполагается в размере около 100 тысяч тонн в месяц.

«Работа с американскими производителями продолжается. Мы ведем переговоры относительно поставок американской нефти в Беларусь, расчеты на такие поставки у нас есть. Логистически это возможно по трубопроводу из Польши», — сказал Тищенко, не уточнив предварительные сроки начала прокачки.

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Белоруссия рассчитывает на поставки американской нефти по трубе из Польши

В целом, по его словам, белорусская нефтяная отрасль в первом квартале «краш-тест» выдержала. Пресс-секретарь, в частности, обратил внимание, что по линии поставок нефти страной «существенно обновлен партнерский пул, в котором к российским компаниям добавились поставщики из Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии».

Тищенко констатировал, что сегодня на рынке энергоносителей в силу объективных причин предложений и возможностей более чем достаточно. «К тому же, вместе с четким осознанием неизбежности диверсификации поставок нефти определены ее направления и логистика. Рынок с точки зрения поставок стал более сегментированный. Заработали северное и южное направления, в завершающей стадии подготовки находится западная линия», — сказал пресс-секретарь.

Все, что требуется доработать в плане поставок нефти, продолжил Тищенко, уже поставлено Минском «в четкий график реализации», включая вопросы реверса по трубе Польши и строительство трубопровода «Гомель-Горки», который даст возможность двум белорусским НПЗ делиться сырьем друг с другом. «На наших заводах практически опробованы различные варианты переработки новых видов сырья. Результаты нас устраивают. Мы рассчитываем серьезно подготовится к новому рынку нефти, который сформируется после кризиса и пандемии», — добавил собеседник агентства.

Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу «Дружба» и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ.

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