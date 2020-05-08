00:42 (мск), источник: Ведомости
В апреле рост цен ускорился
Но во втором полугодии ЦБ ждет замедления роста.
В апреле инфляция ускорилась до 0,8% (в марте цены росли не так быстро — на 0,6%), а в годовом выражении ускорилась с 2,5 до 3,1%, сообщил в четверг Росстат. Прогноз Минэкономразвития был ниже, министерство ждало инфляцию в апреле на уровне 0,4−0,5% и ее ускорения только до 2,6−2,7% в годовом выражении.
Сильнее всего за месяц подорожали продукты — на 1,7% по сравнению с мартом. Например, цены на лук выросли почти вдвое. Подорожали и непродовольственные товары — на 0,4%.
Базовая инфляция (без учета товаров, цены на которые волатильны) также продолжила расти — с 2,6 до 2,9% в годовом выражении. Вплоть до марта 2020 г. она замедлялась с июня 2019 г., указывал ЦБ.
Инфляция начала ускоряться уже в марте 2020 г. (впервые с марта прошлого года). Есть несколько факторов, которые привели к ускорению инфляции, указывал ЦБ. Первый — временный рост спроса на товары длительного использования на фоне ослабления рубля, а второй — на продукты и товары первой необходимости
О росте расходов в том числе
Вскоре проинфляционные риски сменят дезинфляционные, предупреждала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Дезинфляционное влияние сжатия внешнего и внутреннего спроса будет определяющим фактором для инфляции во второй половине 2020 г. и в 2021 г., указывал ЦБ в докладе о
К 22 апреля аналитики BCG и «Ромира» отметили снижение потребительского спроса по 90% категорий продуктов и услуг.
Снижение спроса не сможет сильно сдержать рост цен, указывал ранее главный экономист ING Дмитрий Долгин. Домохозяйства со сбережениями (таких, по оценкам ЦБ, около трети, только в российских банках они держат около 30 трлн руб., или 28% ВВП) будут перенаправлять траты с зарубежных поездок (в 2019 г. было потрачено $45 млрд) и прочих путешествий на внутренние товары и услуги, объяснял он. А
На последнем заседании регулятор снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 5,5% и дал сигнал о возможности дальнейшего снижения ставки.
Анна Червонная