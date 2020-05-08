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Ажиотажный спрос на лимоны вывел их в лидеры по росту цен в апреле
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — В целом рост цен на продукты питания в апреле ускорился почти вдвое по сравнению с мартом — до 1,9%
Ажиотажный спрос на лимоны, которые многие на фоне слухов приняли за «лекарство» от коронавируса, вывел продукт в лидеры по росту цен на продовольственном рынке РФ в апреле.
Как сообщил Росстат в четверг, в апреле по сравнению с мартом лимоны стали дороже в 2,5 раза. Существенно подорожала и другая плодоовощная продукция. Так, репчатый лук — на 49,9%, чеснок — на 25,7%, капуста белокочанная и морковь — на 17,1%, картофель — на 16%, свекла — на 10,7%, яблоки — на 8,8%, апельсины — на 8,4%. В то же время цены на огурцы снизились на 20,6%, на помидоры — на 10,3%.
В апреле заметно подорожала и гречневая крупа — на 12% против 6,2% в марте. Рост цен на 15% и более отмечен в 27 регионах, самый значительный — в Северной Осетии (на 35,7%) и в Пензенской области (на 26,3%).
В целом крупы и бобовые в апреле подорожали на 6,8% против 2,9% в марте. Так, шлифованный рис стал дороже на 6,1%, горох и фасоль — на 2,9%, овсяные хлопья «Геркулес» — на 2,4%, манная крупа — на 2,3%, овсяная и перловая крупы — на 1,8%, пшено — на 1,6%.
Заметный рост цен отмечен и на яйца — на 7,8% (на 2,2% в марте). Причем в 30 регионах он составил 10% и выше. Наибольшие темпы роста отмечены в Ненецком автономном округе (на 17,3%) и Рязанской области (на 17,1%). В то же время в Мордовии цены на яйца снизились на 9,3%, Крыму — на 1,9%, Севастополе — на 1,4%, Якутии — на 0,8%.
По данным Росстата, сахар в апреле подорожал на 7,1%. Но темпы роста существенно замедлились по сравнение с мартом, когда цены повысились на 13,5%.
Темпы роста цен на макаронные изделия немного замедлились — до 2,2% с 2,4% в марте.
Росстат также сообщил, что мясо кур и пшеничная мука в апреле подорожали на 3,2%. В целом цены на мясо, включая мясо птицы, в апреле выросли на 1,4% против 1,1% в марте.
Молоко и молочная продукции в апреле подорожали на 0,5% (0,6% в марте), рыба и морепродукты — на 0,7%. (0,3%), хлеб и хлебобулочные изделия — на 0,5% (0,5%), подсолнечное масло — на 1% (1%), сливочное масло — на 0,5% (0,9%).
В целом рост цен на продукты питания в апреле ускорился до 1,9% с 1% в марте.
Алкогольные напитки в апреле подорожали на 0,4% против 0,5% в марте.