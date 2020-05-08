Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Остались без Аляски и ГавайевКак Россия провалила Тихоокеанскую стратегию
Фоторепортажи
10Блок-пост: как в разгар пандемии проходит Рамадан
10В Калифорнии зафиксировали аномальное скопление нефтетанкеров
03:54 (мск), источник: Интерфакс

Ажиотажный спрос на лимоны вывел их в лидеры по росту цен в апреле

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — В целом рост цен на продукты питания в апреле ускорился почти вдвое по сравнению с мартом — до 1,9%

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:36 MSK, 08.05
Инфицировано177 160+11 231
Скончалось1 625+88
Выздоровело23 803+2 476
Инфицировано3 842 721+88 939
Скончалось269 267+5 482
Выздоровело1 282 715+40 686
Идёт загрузка
Источник: AFP 2020

Ажиотажный спрос на лимоны, которые многие на фоне слухов приняли за «лекарство» от коронавируса, вывел продукт в лидеры по росту цен на продовольственном рынке РФ в апреле.

Как сообщил Росстат в четверг, в апреле по сравнению с мартом лимоны стали дороже в 2,5 раза. Существенно подорожала и другая плодоовощная продукция. Так, репчатый лук — на 49,9%, чеснок — на 25,7%, капуста белокочанная и морковь — на 17,1%, картофель — на 16%, свекла — на 10,7%, яблоки — на 8,8%, апельсины — на 8,4%. В то же время цены на огурцы снизились на 20,6%, на помидоры — на 10,3%.

В целом темпы роста цен на плодоовощную продукцию в апреле ускорились до 7,9% с 2,5% в марте и оказали существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары, отмечает ведомство.
Новость
Как спастись от коронавируса и не сойти с ума: опыт автора Mail.ru

В апреле заметно подорожала и гречневая крупа — на 12% против 6,2% в марте. Рост цен на 15% и более отмечен в 27 регионах, самый значительный — в Северной Осетии (на 35,7%) и в Пензенской области (на 26,3%).

В целом крупы и бобовые в апреле подорожали на 6,8% против 2,9% в марте. Так, шлифованный рис стал дороже на 6,1%, горох и фасоль — на 2,9%, овсяные хлопья «Геркулес» — на 2,4%, манная крупа — на 2,3%, овсяная и перловая крупы — на 1,8%, пшено — на 1,6%.

Заметный рост цен отмечен и на яйца — на 7,8% (на 2,2% в марте). Причем в 30 регионах он составил 10% и выше. Наибольшие темпы роста отмечены в Ненецком автономном округе (на 17,3%) и Рязанской области (на 17,1%). В то же время в Мордовии цены на яйца снизились на 9,3%, Крыму — на 1,9%, Севастополе — на 1,4%, Якутии — на 0,8%.

По данным Росстата, сахар в апреле подорожал на 7,1%. Но темпы роста существенно замедлились по сравнение с мартом, когда цены повысились на 13,5%.

Рост цен отмечен в 83 регионах, из них в 19 — на 10% и более. Так, в Самарской области он составил 16,1%, в Удмуртии — 14%.
Что полезно знать
Если сидишь дома

Темпы роста цен на макаронные изделия немного замедлились — до 2,2% с 2,4% в марте.

Росстат также сообщил, что мясо кур и пшеничная мука в апреле подорожали на 3,2%. В целом цены на мясо, включая мясо птицы, в апреле выросли на 1,4% против 1,1% в марте.

Молоко и молочная продукции в апреле подорожали на 0,5% (0,6% в марте), рыба и морепродукты — на 0,7%. (0,3%), хлеб и хлебобулочные изделия — на 0,5% (0,5%), подсолнечное масло — на 1% (1%), сливочное масло — на 0,5% (0,9%).

В целом рост цен на продукты питания в апреле ускорился до 1,9% с 1% в марте.

Алкогольные напитки в апреле подорожали на 0,4% против 0,5% в марте.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Безработица и картошка. Как россияне переживали экономические кризисыКакие экономические штормы пережила страна и как эти события изменили нашу жизнь.
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Рацион для самоизоляции
 В Роспотребнадзоре призвали россиян пересидеть майские праздники дома
Над Эр-Риядом перехвачены две ракеты
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ
В Москве задержан банкир Олег Власов
Саакашвили назвал свое новое назначение «неординарным шагом»
Коронавирус COVID-19: главные события 7 мая
Майку Тайсону предложили $20 миллионов за бой на кулаках
Российские звезды лишатся недвижимости за рубежом из-за пандемии
Здоровье
В Италии заявили о создании способной убить коронавирус вакцины К клиническим испытаниям планируется приступить осенью.
Hi-Tech
Что происходит с ценами в России — яркие примеры В магазинах аномальные цены
Горячие темы на Авто
А жизнь-то налаживается... 234
самая автомобильная тема... 191
Три коротких впроса: 131
Жига 95
Кино
Мадонна сообщила, что переболела коронавирусом Певица рассказала о своем самочувствии
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Александре уже 60: удивитесь, увидев ее фото
Некрасивые жены признанных российских красавцев
Надвигается страшное. Что будет с миром в 2020
21-летняя Ева Цекало. Как выглядит дочь Лолиты
Леди
Дети войны рассказывают о своих судьбах в спецпроекте Леди Редакция Леди Mail.ru запустила спецпроект к 75-летию Победы.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь