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08:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор рекомендовал остановить раздельный сбор мусора на время пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал приостановить раздельный сбор мусора на время пандемии коронавируса. Ведомство считает, что любой утилизированный предмет может быть потенциально загрязнен, потому что многие зараженные COVID-19 лечатся дома.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 08.05
Инфицировано177 160+11 231
Скончалось1 625+88
Выздоровело23 803+2 476
Инфицировано3 847 102+92 452
Скончалось269 594+5 733
Выздоровело1 285 964+39 780
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Источник: Reuters

«При переработке вторсырья, а также при сортировке смешанных отходов возникает опасность инфицирования персонала предприятия и загрязнения производственной среды. На время пандемии коронавирусной инфекции рекомендуется приостановить раздельный сбор мусора», — говорится в сообщении пресс-служба Роспотребнадзора, которое приводит «РИА Новости».

Ведомство считает, что при правильной упаковке отходов вирус погибнет через три дня и не нанесет ущерба.

Напомним, Минприроды предложило сделать бесплатным вывоз и переработку отходов для россиян, которые сортируют мусор, следует из «дорожной карты» по внедрению раздельного сбора мусора. Кроме того, ведомство предлагает освободить от уплаты НДС операции по реализации вторичных ресурсов, а физлиц, получивших доходы от сдачи или продажи вторсырья, от уплаты НДФЛ.

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