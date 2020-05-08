Роспотребнадзор рекомендовал остановить раздельный сбор мусора на время пандемии

«При переработке вторсырья, а также при сортировке смешанных отходов возникает опасность инфицирования персонала предприятия и загрязнения производственной среды. На время пандемии коронавирусной инфекции рекомендуется приостановить раздельный сбор мусора», — говорится в сообщении
Напомним, Минприроды предложило сделать бесплатным вывоз и переработку отходов для россиян, которые сортируют мусор, следует из «дорожной карты» по внедрению раздельного сбора мусора. Кроме того, ведомство предлагает освободить от уплаты НДС операции по реализации вторичных ресурсов, а физлиц, получивших доходы от сдачи или продажи вторсырья, от уплаты НДФЛ.