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09:08 (мск), источник: РИА Новости

Таиланд пообещал полностью открыться для туризма после пандемии

БАНГКОК, 8 мая — РИА Новости. После окончания пандемии Таиланд обязательно откроется для туристических поездок в полной мере, без ограничений, заявил в пятницу на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 08.05
Инфицировано177 160+11 231
Скончалось1 625+88
Выздоровело23 803+2 476
Инфицировано3 847 102+92 452
Скончалось269 594+5 733
Выздоровело1 285 964+39 780
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Источник: AFP 2020

«Я не могу сказать пока, когда это произойдет, но могу твердо сказать одно: после окончания пандемии Таиланд обязательно снова откроется для туристов из всех стран в полном объеме», — сказал он.

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«Мы уже показали в начале эпидемии, что мы можем позаботиться об иностранных гражданах так же, как и о своих соотечественниках. Первыми пациентами с COVID-19 в Таиланде, как вы помните, были китайские туристы. Мы их вылечили и вернули на родину. Если после окончания пандемии будут происходить отдельные случаи заболевания COVID-19, в том числе среди приезжающих в Таиланд иностранных туристов, мы будем лечить всех, мы позаботимся обо всех — и о тайцах, и об иностранцах», — сказал Висануйотхин.

Он подчеркнул, что после окончания пандемии в Таиланде, как и во всем мире, будут приниматься меры предосторожности против возникновения новой вспышки инфекции в рамках «новой нормальности», но эти меры будут, скорее всего, общемировыми и потому не окажут негативного влияния на восстановление туристической отрасли.

По данным на пятницу 8 мая, с начала пандемии в Таиланде заразились коронавирусной инфекцией 3 000 человек, скончались 55 человек, полностью выздоровели 2 784 человека.

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