ЦБ РФ заявил о «весьма серьезных» экономических последствиях COVID-ограничений

«Индикаторы, опубликованные за последние две недели, позволяют более полно оценить экономические последствия ограничительных мер (из-за коронавируса — ИФ) в апреле и начале мая. Эти последствия весьма серьезные», — отметила она.
«На этой неделе вышел индекс PMI, который в обработке снизился до 31 пункта в апреле после 47 пунктов в марте. В услугах, где индекс в марте уже упал до 37 пунктов, в апреле (он — ИФ) составил всего 12,2 пункта», — напомнила глава ЦБ.
Данные об отраслевых финансовых потоках за 20—24 апреля и результаты еженедельного опроса Банком России предприятий показывают, что экономическая активность стабилизировалась «на пониженных уровнях», сказала Набиуллина.
«Вместе с тем из оперативной статистики расходов физических лиц на товары и услуги видно, что масштаб падения покупок постепенно сокращается», — также заявила глава ЦБ. По ее словам, в основном падение происходит за счет продовольственных товаров, что является и следствием сокращения использования услуг общепита. «Но в сфере услуг на последней неделе можно заметить признаки медленного роста продаж», — добавила она.
По ее словам, данные опережающих индикаторов по итогам апреля «согласуются с нашим прогнозом падения ВВП во II квартале на 8% год к году».
Как сообщалось, по итогам 2020 года ЦБ ожидает снижение ВВП в интервале 4−6%.