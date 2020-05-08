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17:02 (мск), источник: Интерфакс

ЦБ РФ заявил о «весьма серьезных» экономических последствиях COVID-ограничений

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU — Опросы предприятий показывают стабилизацию экономической активности на низких уровнях, опережающие индикаторы соответствуют прогнозу падения ВВП России во втором квартале на 8%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 08.05
Инфицировано187 859+10 699
Скончалось1 723+98
Выздоровело26 608+2 805
Инфицировано3 871 718+93 539
Скончалось270 279+5 842
Выздоровело1 294 987+40 243
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Источник: РИА "Новости"

«Индикаторы, опубликованные за последние две недели, позволяют более полно оценить экономические последствия ограничительных мер (из-за коронавируса — ИФ) в апреле и начале мая. Эти последствия весьма серьезные», — отметила она.

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«На этой неделе вышел индекс PMI, который в обработке снизился до 31 пункта в апреле после 47 пунктов в марте. В услугах, где индекс в марте уже упал до 37 пунктов, в апреле (он — ИФ) составил всего 12,2 пункта», — напомнила глава ЦБ.

Данные об отраслевых финансовых потоках за 20—24 апреля и результаты еженедельного опроса Банком России предприятий показывают, что экономическая активность стабилизировалась «на пониженных уровнях», сказала Набиуллина.

«Вместе с тем из оперативной статистики расходов физических лиц на товары и услуги видно, что масштаб падения покупок постепенно сокращается», — также заявила глава ЦБ. По ее словам, в основном падение происходит за счет продовольственных товаров, что является и следствием сокращения использования услуг общепита. «Но в сфере услуг на последней неделе можно заметить признаки медленного роста продаж», — добавила она.

По ее словам, данные опережающих индикаторов по итогам апреля «согласуются с нашим прогнозом падения ВВП во II квартале на 8% год к году».

Как сообщалось, по итогам 2020 года ЦБ ожидает снижение ВВП в интервале 4−6%.

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