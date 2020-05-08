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16:39 (мск), источник: РИА Новости

Уровень безработицы в США обновил максимум с 1940 года

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Безработица в США в апреле обновила рекорд с 1940 года и подскочила до отметки в 14,7% с мартовских 4,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики уменьшилось на рекордные 20,5 миллиона, следует из данных министерства труда страны.

Источник: РИА Новости

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали безработицу на уровне 16% и снижение числа рабочих мест на 22 миллиона. Снижение числа рабочих место в марте было пересмотрено до 870 тысяч с 701 тысячи.

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«В апреле уровень безработицы вырос на 10,3 процентного пункта, до 14,7%. Это самый высокий показатель и самый большой рост за всю историю данных за месяц (данные с учетом сезонных колебаний доступны с января 1948 года)», — говорится в отчете.

Минтруда США публикует ежемесячную статистику по уровню безработицы в стране только с 1948 года. До этого ведомство публиковало только ежегодные данные. Согласно им, в 1933 году, во время Великой депрессии, безработица в США достигла абсолютного максимума в 24,9%. Если смотреть ежемесячные данные минтруда США с 1948 года, то максимальный уровень безработицы в стране был отмечен в ноябре и декабре 1982 года на отметке 10,8%.

В то же время, Национальное бюро экономических исследований (NBER) публикует ежемесячную статистику с 1929 года, и по его данным на отметках 14−15% безработица в США находилась в мае-июле 1940 года, а в мае 1933 года она составляла 25,6%.

Минтруда публикует ежемесячную статистику по числу рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики с 1939 года, и предыдущий рекорд снижения был установлен в сентябре 1945 года, тогда было зафиксировано падение показателя на 1,959 миллиона.

Министерство также сообщило, что почасовая заработная плата в стране в апреле выросла на 7,9% в годовом выражении и составила 30,01 доллара. В месячном выражении она увеличилась на 1,34 доллара.

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