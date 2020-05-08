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Америка в долгах и без работы: как вирус ударил по экономике СШАЭкономика США сдала анализ на коронавирус, и результаты оказались неутешительными
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20:14 (мск), источник: BBC News Русская служба

Америка в долгах и без работы: о чем говорит ужасающая статистика, и так ли все плохо?

Экономика США сдала анализ на коронавирус, и результаты оказались неутешительными. Главный тест карантина — на уровень занятости — показал, что болезнь прогрессирует и угрожает крупнейшему бизнес-организму планеты серьезными проблемами, которые потребуют продолжительной реабилитации.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 08.05
Инфицировано187 859+10 699
Скончалось1 723+98
Выздоровело26 608+2 805
Инфицировано3 902 628+89 505
Скончалось272 286+5 053
Выздоровело1 305 201+39 154
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Источник: Getty Images

Безработица в Америке достигла невиданных со времен Великой депрессии 14,7%. Всего за месяц карантин уничтожил более 20 млн рабочих мест в главной экономике мира, показал первый за время локдауна подробный отчет о рынке труда, опубликованный в пятницу.

Это беспрецедентный провал для страны, которая целое десятилетие после финансового кризиса 2008−2009 годов с завидным упорством больше 100 месяцев подряд создавала, а не теряла рабочие места и в итоге к февралю сократила безработицу до минимального за полвека значения в 3,5%.

В одночасье все пошло прахом.

Но есть нюансы: например, большинство безработных не заняты временно, но сохранили места, а другие предпочли низкой зарплате гигантское пособие — до конца июля власти увеличили его в среднем до 4 тысяч долларов в месяц с обычных полутора тысяч. Для этого Америка залезает в триллионные долги, невиданные даже для главного должника планеты. Но об этом ниже.

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Для президента Дональда Трампа все это — неприятные новости. Ему нужно переизбираться на второй срок в ноябре, и до пандемии его козырем был впечатляющий экономический рост. Трамп ставил себе в заслугу умение создавать рабочие места и приумножать богатство в самой богатой стране мира. Фондовый рынок бил рекорды, избиратели не обращали внимания на сомнения в том, что это заслуга Трампа, а не Барака Обамы, его предшественника.

Однако коронавирус не только вывел США в лидеры по скорбному показателю смертности от вируса, но и положил конец самой продолжительной в американской истории десятилетней фазе экономического подъема.

Экономика остановилась, и Трампу не терпится запустить ее, несмотря на угрозу жизни и здоровью граждан.

«Пострадают ли люди? Да. Кто-то пострадает сильно? Да. Но мы просто обязаны открыть страну, и мы обязаны сделать это как можно быстрее», — сказал он на этой неделе.

Все ли так плохо?

Трамп обещал американцам рабочие места. До эпидемии все шло как нельзя лучше | Источник: AFP 2020

Со времен Великой депрессии между двумя мировыми войнами прошлого столетия безработица в США ни разу не принимала столь угрожающих масштабов: предыдущий пик в 1980-х годах едва превышал 10%.

И тем более она никогда в современной истории не теряла в одночасье десятки миллионов рабочих мест: предыдущий рекорд принадлежит 1945 году, когда кончилась Вторая мировая и Америка перешла с мобилизационного военного на обычный режим работы.

Но даже тогда спад оказался в 10 раз ниже — менее 2 млн рабочих мест за месяц.

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Быстро отыграть такие потери и вернуться к довирусным рекордно низким показателям безработицы в ближайшие годы не получится, предупреждают экономисты. Однако надежда на серьезный отскок уже во втором полугодии есть. И вот почему.

В отличие от Великой депрессии, когда американцы теряли работу окончательно и бесповоротно, большинство новых случаев сейчас — это люди в неоплачиваемых отпусках. На них приходится почти 80% прироста безработицы, подсчитал Bloomberg.

Когда карантин снимут, многие из них немедленно вернутся к работе. Другие встанут в строй, когда им перестанут платить повышенные пособия.

Одобренные конгрессом и подписанные Трампом антикризисные меры на астрономическую сумму более чем 3 трлн долларов включают дополнительное пособие по безработице в 600 долларов в неделю до конца июля.

В итоге средняя выплата достигнет 978 долларов в неделю. В момент, когда до США докатилась волна пандемии, половина всех, кто сейчас имеет право на повышенное пособие, зарабатывали меньше — 957 долларов в неделю, приводит газета Wall Street Journal данные американского министерства труда.

Очередь за заявлениями на пособие по безработице во Флориде. Сайт штата упал от наплыва желающих, пришлось раздавать формуляры вручную | Источник: Getty Images

В условиях, когда фрилансеру или дальнобойщику выгоднее получать пособие, а не возвращаться к работе, данные о безработице можно считать искусственно раздутыми. С другой стороны, они как раз неполные.

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Поскольку охватывают только людей трудоспособного возраста, которые активно ищут работу. И не учитывают тех, кто хотел бы, но не может найти постоянного места и перебивается случайными заработками на неполной занятости. И главное — тех, кто отчаялся найти место, что в ситуации с карантином автоматически удаляет с рынка труда (и соответственно, из данных о безработице) целые когорты людей определенных профессий: от стюардесс и официанток до диджеев и гардеробщиков.

Скрытая безработица еще до кризиса была проблемой. Пока власти трубили о рекордно низких показателях, костяк трудоспособного населения в расцвете сил работу просто не искал. Например, каждый десятый мужчина в возрасте 25−54 лет. В результате официальная безработица среди этой категории едва превышала 3%, хотя реально не работали более 12%.

В долги

Проблемы рынка труда лишь следствие перебоев в работе американской экономики. Причина — карантин, причем не только в США, но и во всем мире.

Розничная торговля замерла. Еще недавно эта улица Лос-Анджелеса была оживленной | Источник: AFP 2020

Влияние спада в мире на американцев иллюстрирует торговля: за прошедший месяц приток грузов в порты США сократился на 10%, подсчитало агентство Bloomberg. Крупнейший торговый партнер — Китай. С ним у Трампа в последние годы проблемы, и судя по его риторике, рассчитывать на быстрое восстановление объемов взаимной торговли не приходится.

Китай же — крупнейший кредитор США. Он считается держателем американских государственных долгов более чем на 1 трлн долларов. А сейчас как раз то время, когда Америке нужны деньги.

Чтобы поддерживать погруженную в кому экономику на искусственной вентиляции, США залезают в невиданные долги.
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Только за три месяца второго квартала Америка займет 3 трлн долларов — это больше обычного годового объема размещения госдолга. В кризисном 2009-м минфин за целый год привлек почти вдвое меньше, а в обычном прошлом году — втрое. Но за целый год.

На этот раз годовая сумма привлечения долга может превысить 4 трлн долларов. Это почти равно всему бюджету США на этот год — 4,8 трлн. А общая задолженность может оказаться выше годового размера американской экономики, составляющего около 20 трлн долларов.

Власти уверены, что найдут кредиторов. Госдолг США пользуется огромной популярностью у инвесторов. К тому же доллар — резервная валюта, и США вольны печатать ее сколько угодно.

Сейчас минфин выпускает облигации, а центробанк (ФРС) частично выкупает их на напечатанные деньги. Правительству выгоднее оформлять эмиссию в долг по текущим нулевым ставкам, чем печатать и раздавать деньги сейчас, а позже стерилизовать их по повышенным ставкам, когда (и если) вернется инфляция.

Однако помимо госдолга растет задолженность людей. А они деньги печатать не умеют.

Долг американцев по итогам первого квартала достиг рекордных 14,3 трлн долларов. Прирост обеспечили в основном ипотека, займы на обучение и покупку машин. Когда готовился этот отчет, карантина еще не было. В следующем наверняка первую скрипку будет играть уже задолженность по кредитным картам: вслед за правительством простые американцы все глубже залезают в долги и тратят будущие доходы.

В расчете на то, что вирус уйдет, а экономический рост вернется.

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