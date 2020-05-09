05:51 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Магазины одежды открывают двери
Как новые условия повлияют на настроения покупателей в Европе.
В Европе начали открываться магазины одежды. Они разработали для посетителей особые условия. Работу после карантина смогли возобновить бренды испанской Inditex Group — например, Zara. Магазины открылись в Испании, Германии, Австрии и Нидерландах. Пока это торговые точки площадью не более 400 кв. м. В Испании они работают только по предварительной записи.
На покупки каждому клиенту дается всего полчаса. Действует система «один покупатель — один продавец», и одновременно в магазине смогут находиться только четыре клиента.
С такими условиями сейчас работают и другие предприятия сферы услуг, рассказала собственный корреспондент «Ъ FM» в Испании Дарья Гаврилова: «Нельзя прийти в магазин или в парикмахерскую, которые тоже открылись, с улицы, постучаться и сказать: «Здравствуйте, я пришла». Необходимо записаться заранее по телефону или почте, которые указаны либо на сайте, либо на витрине. В числе магазинов, которые решили открыться, оказалась Zara, Bershka, Pull & Bear и прочие магазины компании Inditex.
Кроме того, предполагается полный запрет на любые контактные вещи, например, тестеры для косметики. На следующей стадии — 11 мая — многие бизнесы могут открыться уже без предварительной записи, но при наполнении не больше 30% от своей обычной вмещаемости. Везде, помимо Мадрида и Барселоны, они откроются".
Как новые условия в магазинах одежды повлияют на настроения покупателей?
После примерки всю одежду будут обрабатывать горячим паром. А также из торговых точек на время исчезнут пакеты, тестеры косметики и зарядные устройства для смартфонов. Для посетителей старше 65 лет предусмотрят отдельное время. Вряд ли открывшиеся магазины смогут зарабатывать столько же, сколько и до пандемии. Сейчас они работают больше на лояльность клиентов, считает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс:
«Условия, которые связаны с соблюдением социального дистанцирования, дезинфекции, и всякие новые правила вводятся с целью защиты людей. В этом смысле пугает все то, что связано с болезнью. И такие компромиссные решения, скорее всего, обучают людей привыкать к условиям новой реальности.
Поэтому те компании, которые берут на себя ответственность и первые предлагают
какие-токомпромиссные решения, получат максимальную лояльность.
Безусловно, восстановить объемы продажи до пандемических такими условиями невозможно. Но это позволит сохранить
Поэтапный план по выходу бизнеса из карантина представила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, на первом этапе смогут открыться небольшие непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг. Правда, какой площади они должны быть в службе не уточнили. Торговые точки без ограничений по площади и по числу людей заработают только на третьем этапе.