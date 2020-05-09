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05:51 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Магазины одежды открывают двери

Как новые условия повлияют на настроения покупателей в Европе.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:32 MSK, 09.05
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Источник: AFP 2020

В Европе начали открываться магазины одежды. Они разработали для посетителей особые условия. Работу после карантина смогли возобновить бренды испанской Inditex Group — например, Zara. Магазины открылись в Испании, Германии, Австрии и Нидерландах. Пока это торговые точки площадью не более 400 кв. м. В Испании они работают только по предварительной записи.

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На покупки каждому клиенту дается всего полчаса. Действует система «один покупатель — один продавец», и одновременно в магазине смогут находиться только четыре клиента.

С такими условиями сейчас работают и другие предприятия сферы услуг, рассказала собственный корреспондент «Ъ FM» в Испании Дарья Гаврилова: «Нельзя прийти в магазин или в парикмахерскую, которые тоже открылись, с улицы, постучаться и сказать: «Здравствуйте, я пришла». Необходимо записаться заранее по телефону или почте, которые указаны либо на сайте, либо на витрине. В числе магазинов, которые решили открыться, оказалась Zara, Bershka, Pull & Bear и прочие магазины компании Inditex.

Помимо предварительной записи и ограничения на метраж, существует ряд гигиенических требований, которые необходимо соблюдать — это очищение помещения как минимум два раза в день, ношение масок клиентами и работниками помещения.
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Кроме того, предполагается полный запрет на любые контактные вещи, например, тестеры для косметики. На следующей стадии — 11 мая — многие бизнесы могут открыться уже без предварительной записи, но при наполнении не больше 30% от своей обычной вмещаемости. Везде, помимо Мадрида и Барселоны, они откроются".

Как новые условия в магазинах одежды повлияют на настроения покупателей? Lifestyle-обозреватель «Ъ FM» Настя Ройзман говорит, что это может быть удобно, но только как временная мера: «С онлайн-шопингом, который сейчас получил невероятное распространение, есть целый ряд проблем и неудобств. А здесь есть возможность прийти в назначенное время, все посмотреть своими глазами, пощупать, примерить. В таких условиях, когда ты приходишь по записи, к тебе пусть и на небольшое время прикреплен персональный консультант, появляется приятное ощущение привилегированности, какого-то VIP-обслуживания. К тому же оказаться в таких масс-маркетовских магазинах без толп, очередей в примерочные и на кассы — это тоже такая особенная возможность, которой было бы приятно воспользоваться».

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После примерки всю одежду будут обрабатывать горячим паром. А также из торговых точек на время исчезнут пакеты, тестеры косметики и зарядные устройства для смартфонов. Для посетителей старше 65 лет предусмотрят отдельное время. Вряд ли открывшиеся магазины смогут зарабатывать столько же, сколько и до пандемии. Сейчас они работают больше на лояльность клиентов, считает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс:

«Условия, которые связаны с соблюдением социального дистанцирования, дезинфекции, и всякие новые правила вводятся с целью защиты людей. В этом смысле пугает все то, что связано с болезнью. И такие компромиссные решения, скорее всего, обучают людей привыкать к условиям новой реальности.

Поэтому те компании, которые берут на себя ответственность и первые предлагают какие-то компромиссные решения, получат максимальную лояльность.
Анна Лебсак-Клейманс
гендиректор Fashion Consulting Group

Безусловно, восстановить объемы продажи до пандемических такими условиями невозможно. Но это позволит сохранить какую-то компромиссную версию офлайн-шопинга как такового.

Поэтапный план по выходу бизнеса из карантина представила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, на первом этапе смогут открыться небольшие непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг. Правда, какой площади они должны быть в службе не уточнили. Торговые точки без ограничений по площади и по числу людей заработают только на третьем этапе.

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