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06:32 (мск), источник: РИА Новости

Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet

МЕХИКО, 9 мая — РИА Новости. Оставшиеся шесть национальных маршрутов мексиканской авиакомпании Interjet обслуживают российские самолеты Sukhoi Superjet 100, следует из данных сервиса Flightradar, в компании пояснили изданию Milenio, что эти суда идеально подходят для обслуживания низкого спроса в условиях пандемии коронавируса.

Источник: РИА Новости

Полеты Interjet из Мехико в Канкун, Гвадалахару, Монтеррей, Мериду, Пуэрто-Вальярту и Оахаку выполняют три борта SSJ-100 из 22, находящихся в парке компании, суммарный налет за последнюю неделю составил около 60 часов. Остальные 19 бортов находятся, по словам коммерческого директора Interjet Хулио Гамеро, «в состоянии летной годности».

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Кризис в компании, которая задолжала налоговым органам Мексики уже 30 миллионов долларов, усугубился отменой международных полетов и сокращением внутренних перевозок из-за пандемии коронавируса. В результате 59 самолетов Airbus из 66 в парке Interjet были отозваны арендодателями, еще семь отзовут после ремонта.

Мексиканская Interjet — один из крупнейших эксплуатантов российского SSJ-100, выполняет полеты с 2013 года. Авиакомпания имеет контракт на 30 самолетов, ей уже поставлено 22 воздушных судна.

СМИ неоднократно сообщали, что мексиканские Superjet простаивают из-за сложностей с сервисным обслуживанием. Глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов в ноябре 2019 года сообщал, что Россия рассматривает возможность участия в открытии сервисного центра Sukhoi Superjet 100 в Мехико.

SSJ-100 — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году. К настоящему времени выпущено почти 200 самолетов этого типа.

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